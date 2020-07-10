Ведучий "Холостяка" стане багатодітним татом: фото щасливої родини

Григорій Решетник, ведучий телешоу "Холостяк", незабаром стане багатодітним батьком. Його дружина Христина чекає на третю дитину.

В сім'ї телеведучого виховується двоє синів, а рожева сукня вагітної Христини Решетник на фото в Instagram дає натяк на дівчинку. Та й шанувальники пари в коментарях бажають їм донечку.

"Нас не зупинити", - підписав фото сімейства Григорій.

"Два синочки і лапочка доця"; "Може, дівчинка буде"; "Вау, вітаю, сподіваюся дівчинка в цей раз?"; "Хочете дівчинку напевно дуже?", - пишуть фоловери.

Григорій Решетник стане батьком втретє (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Зазначимо, що пара Григорія і Христини - одна з найміцніших у світі селебретіс. Вони познайомилися на роботі й одружилися у 2010-му, а у 2013-му в сім'ї народився первісток.

Фото з весілля Григорія і Христини (instagram.com/grisha_reshetnik)

Нагадаємо, що Григорій Решетник став ведучим "Холостяка" з другого сезону реаліті у 2012 році.

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