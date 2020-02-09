Нацвідбір на Євробачення 2020: де і коли дивитися другий півфінал

Нацвідбір на Євробачення 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

У другому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2020 візьме участь друга вісімка учасників з 16-ти претендентів

Національний відбір на Євробачення 2020 продовжиться в наступну суботу, 15 лютого. У другому півфіналі також виступлять 8 учасників. Хто візьме участь у нацвідборі, коли й де дивитися - в матеріалі Styler.

Національний відбір розпочнеться о 19:00, його будуть показувати в прямому ефірі телеканали UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА і СТБ.

Учасники другого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2020:

MOONZOO feat. F. M. F. Sure

FO SHO

Еліна Іващенко

Олександр Порядинський

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

Судити учасників будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов. Ведучим нацвідбору буде також Сергій Притула, а бекстейдж освітить Володимир Бірюков.

Фінал Національного відбору пройде в суботу, 22 лютого. Глядачі зможуть вибрати фіналіста з шістьох переможців двох півфіналів.

Нагадаємо, що Євробачення пройде в Нідерландах в Роттердамі у травні 2020 року. 12 і 14 травня відбудуться два півфінали, а 16 травня пройде фінал пісенного конкурсу.

Варто зазначити, що в першому Національному відборі на Євробачення переможцями стали троє учасників – це KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A. KRUTЬ отримали 8 балів від глядачів і журі, у Jerry Heil 6 балів від глядачів і 7 від журі, у Go-A 7 балів від глядачів та 6 від журі.