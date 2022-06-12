Ведуча Тала Калатай порівняла дії росіян в Україні та Грузії: в Гагрі було те саме, що і в Бучі

Українська актриса і ведуча Тала Калатай розповіла, що на початку 90-х російські військові в Грузії здійснювали такі ж злочини, як і у 2022 році в Україні. Вони мародерствували, виносили з дому все, аж до унітазів, вбивали мирних громадян і здійснювали жахливе насильство.

Чоловік Тали Калатай - грузинський бізнесмен Лаша Шихашвілі. Він розповідав їй, які жахи довелося пережити грузинському народу від російських окупантів. Він був у той час підлітком і на його долю випали важкі випробування.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік наполіг, щоб Тала разом з дітьми виїхала з України. У Тали двоє дітей від першого шлюбу і маленька дочка - спільна з Лашею.

"Він сказав, що я не хочу, щоб мої діти пережили те, що пережив я, коли був підлітком. Він кричав, ти просто не уявляєш, що це за люди. Ви не можете зрозуміти, з ким ви маєте справу. Але коли він мені сказав, що у нас є 16-річна дочка і ти не уявляєш, на що вони здатні, тут мені десь клацнуло",- зізналася Тала Калатай.

Тала Калатай і Лаша Шихашвілі

Лаша Шихашвілі розповів їй про звірства російських окупантів під час російсько-грузинської війни в 1991-1993 роках.

"У Гагрі було те саме, що і в Бучі. У Сухумі його першу вчительку, лікаря, у якої народжувала його мама і ще тисячі людей спалили на стадіоні. Їх обклали шинами та спалили. Ми ж про це не знали, соцмереж не було", - додала ведуча.

Ми пам'ятаємо тільки війну в Грузії у 2008 році - вона була коротка. У 2008 році росіяни навіть за короткий проміжок часу встигли сильно нашкодити Грузії - вони спалили Боржомі, сотні лісів і завдали непоправної шкоди екосистемі країни.

А в 90-х роках військові дії були набагато довше і в Грузії творилися дуже страшні події, про які в Україні знали дуже мало.

Соцмереж тоді ще не було і в основному, всі дані про звірства росіян зберігаються в пам'яті грузинів, в тому числі й тих, які виїхали з країни до середини 90-х.Сім'я Шихашвілі в 1994 році виїхала до Києва.

Діти Тали Калатай

Вона підкреслила, що всі ці звірства - це колективна відповідальність росіян і справа не тільки в Путіні.

"Путіна ще тоді не було. Виявляється, це була постійна величина. Чоловік мені саме про це говорив. Відрізали голови, грали ними в футбол і говорили, що це робили грузини", - сказала Калатай.

Вона додала, що в Бучі повторилася та ж історія, що і в Гагрі в 90-х роках.

"Це порівняння фото, яке викладали мої грузинські друзі - Буча і Гагра - це все було. Вони також з військових частин Грузії крали унітази і є відео", - розповіла ведуча.

Фото з Гагри та цитата від подруги Тали були опубліковані в Instagram:

"Палили людей живцем. Відрізали голови та грали ними у футбол. Масово ґвалтували жінок. Вирізали очі у замордованого хлопця і змусили його матір ці очі з'їсти. Розстрілювали мирних жителів. Цей список можна продовжити. Це не передмістя Києва у 2022 році. Це Абхазія, Грузія в 1992. Різні країни, 30 років минуло - ті ж кати, ті ж самі методи".

За словами Тали Калатай, всі дії Росії та Путіна - це колективна відповідальність всіх росіян.

"Я вважаю, що це абсолютно колективна відповідальність. Цей народ, йому завжди було зручно, щоб у нього був цар. Хто б це не був. І я вважаю, що росіяни створили Путіна. Вони йому дозволили ось таку повну владу, вони вчасно не схаменулися.

У них атрофувалося почуття свободи. Путін якщо зникне, залишиться ось це суспільство. Ця імперія повинна почати розпадатися, і вони повинні зайнятися внутрішніми, своїми проблемами, щоб їм не було діла до нас", - вважає Калатай.