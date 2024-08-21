Ведущий-военнослужащий Максим Нелипа внезапно прервал молчание и показал архивное фото

Украинский актер и ведущий Максим Нелипа вернулся в соцсети после продолжительного молчания. Так, он обнародовал архивный снимок, на котором появился вместе с французским актером Аленом Делоном, которого не стало несколько дней назад, 18 августа.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды рассказывает об этом подробнее.

Нелипа показался с французским актером

В своем блоге известный украинец обнародовал кадр, на котором позировал с легендой французского кино. В подписи к фото мужчина не стал указывать, когда и где именно он был сделан.

На фотографии можно увидеть Нелипу и Делона с улыбками на лице, а также других людей рядом с ними. Можно понять, что снимок был сделан во время какого-то мероприятия.

"Маэстро ушел.. Скучаю. Горжусь", - лаконично написал Нелипа.

Нелипа показал фото с Аленом Делоном (Фото: instagram.com/nelimax252)

Что известно о жизни и службе Максима Нелипы

Уроженец Киева по профессии является инженером-приборостроителем. Однако в юности он был звездой "КВН" и капитаном команды "Ковбои политеха".

Позже начал карьеру на украинском телевидении: вел программы "Проиграй миллион", "Погода" и "Кто там". Также был ведущим проекта "Народная звезда" на канале "Украина" и участвовал в "Танцах со звездами".

Отправиться на службу звезда решил с началом полномасштабного российского вторжения в нашу страну - в марте 2022 года. О своем решении он сообщил в соцсетях, опубликовав фото в форме и с оружием в руках.

Сейчас Нелипа не слишком активно ведет соцсети, и лишь изредка радует поклонников свежим контентом. До этого его публикация датируется еще январем, и там он призвал своих подписчиков поддержать сбор на авто для разведывательного взвода. Тогда ведущий обнародовал ролик, на котором явился вместе с побратимом.

Нелипа пошел на фронт в марте 2022 года (Фото: instagram.com/nelimax252)

Кроме того, еще в сентябре 2022 года, Максим делился трогательным фото со службы, на котором показал боевого кота их взвода Пикселя.

"Согревает, защищает и любит", - подписал кадр знаменитость.

Одно из фото, которыми делился Максим (Фото: instagram.com/nelimax252)

Также в его блоге можно найти несколько фотографий, сделанных во время военной службы. Всего на странице шоумена на данный момент только 13 публикаций.

Другой кадр Нелипы со службы (Фото: instagram.com/nelimax252)

Смерть Делона

Французский актер, настоящий друг Украины умер 18 августа этого года.

По сообщениям СМИ, его жизнь оборвалась у него дома во Франции, рядом с ним были его дети и близкие родственники. Как заявляла семья, звезда ушел из жизни "мирно".

Одно из последних фото Делона (Фото: instagram.com/anouchkadelon)

88-летний актер в прошлом перенес инсульт, боролся с раком, а также задумывался об эвтаназии.

В преддверии смерти в сети активно обсуждали вопрос опеки над Делоном из-за состояния его здоровья. На фоне этого между его детьми возникали споры, поэтому суд назначал знаменитости независимого опекуна.