Ведущий телемарафона Орест Дрималовский рассказал, как проходят его первые дни в ВСУ

Орест Дрималовский в эфире телемарафона заявил, что идет на фронт, а теперь мужчина рассказал, как проходят его первые дни на войне.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль ведущего.

Орест Дрималовский рассказал, как проходят его первые дни в ВСУ

Решение Ореста было достаточно неожиданным для всей страны, поскольку он на постоянной основе выходил в эфир ради того, чтобы рассказать зрителям последние новости. Но один из таких эфиров стал для него особенным.

Дрималовский заявил, что проходил военную подготовку и уже готов защищать страну на фронте.

В настоящее время ведущий, а теперь еще и военный уже неделю является частью рядов Вооруженных Сил Украины и делится впечатлениями.

"Первая неделя в ВСУ. Атмосфера - братство. Никакого пренебрежения к новобранцам. Боевые сержанты, боевые офицеры. Некоторые после ранений. Обучают не для галочки в журнале. Только то, что нужно. То, что действительно спасает жизнь!", - отметил Орест.

Также ведущий показал фото со своей базы, где зажег собратьев и собаку.

Скриншоты

"Кто-то спрашивал о еде. Сытно, вкусно и всегда вовремя. О каждом солдате заботятся, как о собственном сыне. Уже изучил присягу десантника. Не выучил имен всех собратьев. Не уверен, что смогу - их очень много", - говорит Дрималовский.

"Это простые люди. Строители, финансисты, учителя, официанты, вчерашние бармены, барберы и даже браконьеры. Все очень разные. Но единственные в одном - в готовности защищать свой дом, своих родителей, жен и детей", - рассказывает нынешний военнослужащий.

Также ведущий отметил важность помощи ему и другим защитникам.

"Помогайте нам. Обнимаю и посылаю немного морозного холода в ваши теплые дома", завершил свой рассказ Орест.

Орест Дрималоасский (фото: instagram.com/drymalovsky)