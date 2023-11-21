Ведущий Формулы-1 ответил на вопрос о здоровье Михаэля Шумахера

Что стоит знать поклонникам

Ведущий Формулы-1 рассказал, что его до сих пор регулярно спрашивают о здоровье и положении дел у Шумахера.

По мнению мужчины, такой ажиотаж вокруг гонщика свидетельствует о том, что люди "до сих пор разделяют его судьбу".

Сам журналист признался, что на все вопросы всегда отвечает одно и то же: "Семью (спортсмена, - Ред.) вообще не спрашиваю".

"Я абсолютно уважаю тот факт, что они (семья Михаэля, - Ред.) поделились лишь очень ограниченной информацией, и считаю, что это - правильно", - подчеркнул 56-летний телеведущий.

В то же время, по его словам, все желающие узнать больше о жизни своего кумира смогут удовлетворить любопытство, просмотрев уникальный продукт - пятисерийный документальный фильм под названием "Быть Михаэлем Шумахером" (Being Michael Schumacher).

В рамках этого "цикла" автор Андреас Тролль (Andreas Troll) расскажет историю о том, как мальчик из картинг-трека превратился в легенду автоспорта.

Все пять эпизодов будут доступны в медиатеке ARD с 14 декабря. В эфире телеканала Das Erste все выпуски будут транслироваться 28 декабря текущего года.

Вероятно, такой мини-сериал сможет пролить свет и на то, как бывшая звезда Ferrari живет сегодня.

Шумахер и Формула-1 - неразлучны (иллюстративное фото: Рixabay)

Картина будет посвящена 10-летию ужасной аварии во французских Альпах.

Главное о Красном бароне

Михаэль Шумахер - семикратный чемпион мира, обладатель многочисленных рекордов Формулы-1 и один из самых успешных пилотов.

В прессе его часто называли "Шуми", или же "Красным бароном" - из-за отдаленного внешнего сходства с асом Первой мировой бароном фон Рихтгофеном (летавшим на красном аэроплане), красным болидом Ferrari и непобедимостью на гонках.

Родился Шумахер 3 января 1969 года в Германии. Первый карт построил ему отец, который был руководителем местного автодрома. Лицензию гонщика парень получил в 12 лет.

Первую гонку в Формуле-1 Михаэль выиграл в 1992 году, а в 1996 году - подписал контракт с Ferrari.

В сентябре 2006 года команда Шумахера сообщила, что тогда уже семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 уйдет из спорта по завершении сезона.

В начале 2009 года он присоединился к мотогонкам, однако во время тестов на мотоцикле получил травму шеи. Состояние здоровья сделало невозможным возвращение Красного барона в Формулу-1 (во время гонки пилот испытывает огромные перегрузки, которые больше давят именно на шею).

В декабре 2009 года спортсмен подписал трехлетний контракт с Mercedes с целью участвовать в других гонках.

Mercedes пообещал Шумахеру гораздо меньше денег (иллюстративное фото: Рixabay)

Трагическая случайность

29 декабря 2013 года Шумахер катался на лыжах вместе со своим сыном на курорте "Мерибель" во французских Альпах.

В этот роковой день он, съезжая со скоростью около 20 км/ч, начал падать, перевернулся в воздухе и ударился головой о скрытый в снегу камень. Удар был столь неудачным и сильным, что защитный шлем гонщика раскололся.

С тяжелыми травмами головы мужчину срочно госпитализировали (с помощью вертолета) в госпиталь в муниципалитете Мутье. Оттуда его перенаправили в Университетский госпиталь в Гренобле (на юго-востоке Франции), специализирующийся на травмах головы.

Вечером того же дня стало известно, что Михаэль находится в коме в критическом, но стабильном состоянии. На фоне последствий черепно-мозговой травмы ему была сделана нейрохирургическая операция (чтобы снизить давление на мозг).

В июне 2014 года менеджер спортсмена Сабине Кэм сообщила, что тот покинул больницу в Гренобле, чтобы продолжить длительный курс реабилитации. При этом она уточнила, что Шумахер больше не в коме и попросила всех представителей СМИ не беспокоить больного.

По ее словам, реабилитация мужчины должна была проходить "далеко от общественности" - в больнице, "название и местонахождение которой не разглашается".

В сентябре того же года стало известно, что Шуми вернулся домой и его реабилитация проходит именно там - на собственной вилле на берегу Женевского озера. При этом семья спортсмена ограничила контакты с журналистами.

Женевское озеро - на границе Швейцарии и Франции (иллюстративное фото: Рixabay)

В конце 2018 года в медиа просочилась информация, что звезда Формулы-1 дышит самостоятельно, может передвигаться и переселился из оборудованного "медицинского блока" в общую часть дома. В то же время уточнялось, что он нуждается в постоянном уходе и дорогостоящей терапии.

Осенью 2019 года гонщику тайно сделали в Швейцарии экспериментальную операцию (вероятно по пересадке стволовых клеток в сердечную ткань).

В начале 2020 года СМИ писали, будто бы Шумахера готовят к новой экспериментальной операции - направленной на восстановление нервной системы.

Семья спортсмена содержит информацию о состоянии его здоровья в строжайшей тайне и вынуждена периодически подавать в суд из-за распространения тех или иных недостоверных фактов.