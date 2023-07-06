Шумахер-младший провел частные тесты за гранда эпохи отца

Резервный пилот "Мерседеса" Мик Шумахер устроил тестовые заезды на автодроме в португальском Портимане за рулем "Макларена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни .

24-летний гонщик накрутил круги на трассе "Алгарве". Немец на тестах пилотировал болид "Макларена" в 2021 году.

Частные тесты Шумахера-младшего предусмотрели в программе подготовки на сезон-2023. "Мерседес" и "Макларен" имеют специальную договоренность, по которой британская команда может привлекать резервных пилотов конюшни с германскими корнями. "Мерседес" – поставщик двигателей для "Макларена".

Ранее Мик Шумахер принял участие в шинных тестах в Барселоне. Он отработал целый день за рулем "Мерседеса" с резиной Pirelli. Периодически слухи связывают немца с возвращением в боевые пилоты Формулы-1. Возможные работодатели – "Уильямс" и "Альфа Таури".

Кто такой Мик Шумахер

Немецкий гонщик, сын 7-кратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Чемпион европейской Формулы-3 и Формулы-2.

Дебютировал в F1 за "Хаас" в сезоне-2021. Первый год завершил без очковых достижений, а во время второго сезона в американской конюшне набрал 12 пунктов. Лучший результат в карьере – 6-е место на Гран-при Австрии прошлого года.

На заре выступлений в автогонках взял псевдоним Мик Бетч, использовав девичью фамилию матери вместо своего культового отца. В 2019-2022 гг. пользовался поддержкой "Феррари", а с 2023-го оказался под крылом "Мерседеса".