Формула-1 с новым доминатором. Какие рекорды Шумахера и Хэмилтона еще не побил Ферстаппен

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен несется к третьему подряд чемпионского титула в Королевских автогонках, устанавливая по пути к триумфу новые достижения.

Кратко о рекордах легенд Формулы-1, которые нидерландский гонщик еще не покорил – в материале РБК-Украина .

В воскресенье действующий чемпион планеты единолично покорил очередной рекорд F1. Триумф на автодроме "Монца" стал для нидерландца десятым подряд. Ферстаппен оставил позади четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля, который поочередно выиграл 9 гран-при в 2013 году.

За плечами нидерландского пилота немало других рекордов. Он навсегда останется самым молодым гонщиком, стартовавшим в гран-при (17 лет, 166 дней). С сезона-2015 ФИА запретила выдавать суперлицензии тем, кому еще нет 18-ти. В прошлом году Ферстаппен обновил достижение по количеству побед за один сезон (15 в 22-х гонках). А на Гран-при Испании в 2016-м стал самым молодым победителем этапа в истории (18 лет, 228 дней).

Фото: Макс Ферстаппен с первым кубком F1 (redbullcontentpool.com)

Есть и более мелкие рекорды. Например, на Бразилии-2016 нидерландец стал самым молодым обладателем быстрейшего круга в гонке (19 лет, 44 дня). В прошлом году Ферстаппен собрал самое большое количество подиумов за сезон (18). Он также самый молодой гонщик в тройке призеров гран-при (18 лет, 228 дней), самый молодой пилот с набранными очками (17 лет, 180 дней), самый молодой лидер гонки (18 лет, 228 дней) и самый молодой обладатель "Большого шлема" с поулом, победой, самым быстрым кругом и всеми кругами лидерства в одном гран-при (23 года, 277 дней).

Общее количество гран-при

Рекордсмен: Фернандо Алонсо (372)

Показатель Ферстаппена: 177

Порог в топ-10: Ярно Трулли (256)

Общее количество стартов в гонке

Рекордсмен: Фернандо Алонсо (369)

Показатель Ферстаппена: 177

Порог в топ-10: Ярно Трулли (252)

Наибольшее количество стартов в гонках подряд

Рекордсмен: Льюис Хэмилтон (265)

Показатель Ферстаппена: 177 (6-е место)

Ближайший ориентир: Дженсон Баттон (179)

Фото: Льюис Хэмилтон передал эстафету Максу Ферстаппену (redbullcontentpool.com)

Наибольшее количество гран-при подряд

Рекордсмен: Рубенс Баррикелло (326)

Показатель Ферстаппена: 177

Порог в топ-10: Валттери Боттас (215*)

Наибольшее количество гонок с одним конструктором

Рекордсмен: Льюис Хэмилтон, "Мерседес" (214)

Показатель Ферстаппена: 154, "Ред Булл" (3-е место)

Ближайший ориентир: Михаэль Шумахер, "Феррари" (179)

Общее количество побед

Рекордсмен: Льюис Хэмилтон (103)

Показатель Ферстаппена: 47 (5-е место)

Ближайший ориентир: Ален Прост (51)

Самый высокий процент побед в сезоне

Рекордсмен: Альберто Аскари, 1952 (75,00%)

Показатель Ферстаппена: 68,18%, 2022 год (5-е место)

Ближайший ориентир: Себастьян Феттель, 2013 год (68,42%)

Фото: После эпохи Себастьяна Феттеля "Ред Булл" вернул на вершину Макс Ферстаппен (redbullcontentpool.com)

Победа с самой низкой позиции на стартовой решетке

Рекордсмен: Джон Уотсон, США-Запад-1983 (22-е место)

Показатель Ферстаппена: 14-я позиция, Бельгия-2022 (9-е место)

Ближайший ориентир: Фернандо Алонсо, 15-я позиция, Сингапур-2009

Больше всего побед в одном гран-при

Рекордсмены: Михаэль Шумахер – Франция; Льюис Хэмилтон – Венгрия, Великобритания (по 8)

Показатель Ферстаппена: 4 (Мексика, Австрия)

Порог к топ-мультичемпионам: 6 (Ален Прост – Бразилия, Франция; Айртон Сенна – Монако; Михаэль Шумахер – Бельгия, Испания, Япония, Европа; Льюис Хэмилтон – США, Китай, Испания)

Больше всего побед в одном гран-при подряд

Рекордсмены: Айртон Сенна – Монако; Льюис Хэмилтон – Испания (по 5)

Показатель Ферстаппена: 3 (Бельгия, Нидерланды, Абу-Даби)

Порог к топ-мультичемпионам: 4 (Хуан Мануэль Фанхио – Аргентина; Джим Кларк – Бельгия, Британия; Айртон Сенна – Бельгия; Михаэль Шумахер – Испания, США; Льюис Хэмилтон – Британия, США)

Больше сезонов подряд с одной победой и больше

Рекордсмены: Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон (по 15)

Показатель Ферстаппена: 8 (5-е место)

Ближайший ориентир: Айртон Сенна (9)

Фото: Макс Ферстаппен впереди Льюиса Хэмилтона в последние годы (redbullcontentpool.com)

Наибольшее количество поулов

Рекордсмен: Льюис Хэмилтон (104)

Показатель Ферстаппена: 28 (10-е место)

Ближайший ориентир: Хуан Мануэль Фанхио (29)

Больше всего поулов подряд

Рекордсмен: Айртон Сенна (8)

Показатель Ферстаппена: 5

Порог к топ-10: Ники Лауда, Айртон Сенна, Найджел Мэнселл, Мика Хаккинен, Нико Росберг, Льюис Хэмилтон (по 6)

Больше всего поулов на одном гран-при

Рекордсмен: Льюис Хэмилтон, Венгрия (9)

Показатель Ферстаппена: 3 – Австрия, Нидерланды

Порог к топ-10: Айртон Сенна (Австралия, Бразилия), Михаэль Шумахер (Канада), Льюис Хэмилтон (Китай, Канада, Бельгия, Испания) – по 6

Больше поулов на одном гран-при подряд

Рекордсмен: Айртон Сенна, Сан-Марино (7)

Показатель Ферстаппена: 3 – Австрия, Нидерланды

Порог к топ-10: Стирлинг Мосс (Британия), Айртон Сенна (Австралия, Бразилия, Италия, Монако, Бельгия), Михаэль Шумахер (Малайзия), Себастьян Феттель (Япония), Льюис Хэмилтон (Италия, Малайзия, 4)

Фото: Заполненные до отказа поклонниками Макса Ферстаппена трибуны на автодроме "Зандворт" в Нидерландах (redbullcontentpool.com)

Больше поулов за сезон

Рекордсмен: Себастьян Феттель (15 в 19 гран-при)

Показатель Ферстаппена: 9

Порог к топ-10: Мика Хаккинен, Михаэль Шумахер, Нико Росберг, Льюис Хэмилтон (трижды) – по 11

Больше сезонов подряд с одним поулом и больше

Рекордсмен: Льюис Хэмилтон (15)

Показатель Ферстаппена: 5

Порог к топ-10: Хуан Мануэль Фанхио, Ален Прост, Кими Райкконен, Себастьян Феттель – по 6

Наибольшее количество быстрых кругов

Рекордсмен: Михаэль Шумахер (77)

Показатель Ферстаппена: 27 (8-е место)

Ближайший ориентир: Джим Кларк (28)

Наибольшее количество быстрых кругов подряд

Рекордсмен: Альберто Аскари (7)

Показатель Ферстаппена: 3

Порог к топ-10: Джеки Стюарт, Жиль Вильнев, Найджел Мэнселл, Кими Райкконен – по 4

Фото: Кими Райкконен (слева) оставил весомый след в Королевской автогонке (redbullcontentpool.com)

Наибольшее количество быстрых кругов за сезон

Рекордсмены: Михаэль Шумахер, Кими Райкконен (дважды) – по 10

Показатель Ферстаппена: 6* (дважды)

Порог к топ-10: Нельсон Пике, Ален Прост, Михаэль Шумахер (дважды), Марк Уэббер, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон (дважды), Валттери Боттас – по 7

Наибольшее количество подиумов

Рекордсмен: Льюис Хэмилтон (195)

Показатель Ферстаппена: 91 (7-е место)

Ближайший ориентир: Кими Райкконен (103)

Больше всего финишей на подиуме подряд

Рекордсмен: Михаэль Шумахер (19)

Показатель Ферстаппена: 15* (3-е место)

Ближайший ориентир: Льюис Хэмилтон (16)

Гонки с лидерством со старта до финиша

Рекордсмен: Льюис Хэмилтон (23)

Показатель Ферстаппена: 11 (5-е место)

Ближайший ориентир: Джим Кларк (13)

Фото: Серия Макса Ферстаппена из десяти побед подряд в сезоне-2023 продолжилась в Монце (redbullcontentpool.com)

Гонок с одним и более кругами лидерства

Рекордсмен: Льюис Хэмилтон (186)

Показатель Ферстаппена: 70 (8-е место)

Ближайший ориентир: Кими Райкконен (83)

Наибольшее количество побед с поула

Рекордсмен: Льюис Хэмилтон (61)

Показатель Ферстаппена: 23 (5-е место)

Ближайший ориентир: Айртон Сенна (29)

Больше всего хет-триков (поул, победа, самый быстрый круг)

Рекордсмен: Михаэль Шумахер (22)

Показатель Ферстаппена: 8 (5 место)

Ближайший ориентир: Хуан Мануэль Фанхио (9)

* – пилот продолжает выступления либо серия продолжается

Итак, к "вечной славе" в автоспорте Ферстаппену еще придется попотеть. Правда, часть рекордов он может покорить уже по итогам нынешнего сезона. Например, по проценту побед в течение года. Залогом де успеха для нидерландца будет движение шаг за шагом. Следующий – Гран-при Сингапура 15-17 сентября.