Ведущая "Єдиних новин" сообщила о беременности и впервые показала мужа

На фотографии Наталья обнимает своего мужа (которого, к слову, она также впервые показала подписчикам) и держит в руках снимок УЗИ.

Наталья Островская готовится впервые стать мамой (фото: instagram.com/nataliostrovska)

По словам ведущей, они с мужем "долго ждали этой новости", а теперь хотят поделиться радостью со всеми.

"Очень счастливы, потому что скоро появится на свет наш первый, такой желанный ребенок! Говорят, малыш сам выбирает родителей, время и место своего рождения. Спасибо, малышу, что выбрал нас", - комментирует ведущая.

"Да, сейчас война, трудные времена в стране. Но верю и знаю - рождение ребенка - это божественное благословение. Поэтому благодаря Богу, совсем скоро на нашей земле родится еще один украинец или украинка", - добавила Наталья.

Наталья Островская готовится впервые стать мамой (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Добавим, что любимого мужа Натальи зовут Богдан. У них достаточно интересная история знакомства. Муж увидел будущую жену в телевизоре.

"Мне было 18 лет, а ему 22. Тогда сделала свой первый сюжет для студенческого телевидения. И совершенно случайно именно этот сюжет стал для нас судьбоносным", - вспоминает она.

Богдану повезло, ведь родная сестра его друга - София - была однокурсницей Наталии. Так что ему удалось с ней познакомиться, хоть и не сразу.

Пара некоторое время дружила, но все же их отношения перешли на новый уровень и через год Богдан покорил сердце Островской.

"Богдан - это тот человек, который понимает меня без слов. Цветы дарит именно в тот момент, когда я в этом больше всего нуждаюсь. Не каждый день, но в идеальный момент. Духи тоже удается подобрать только те, которые идеально отражают меня", - говорит она.

Наталья Островская (фото: instagram.com/nataliostrovska)