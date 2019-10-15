Відьмак: коли вийде довгоочікуваний серіал (відео)

1 сезон серіалу Відьмак (The Witcher) вже незабаром можна буде дивитися онлайн. 1 серія відомої екранізації фентезійного циклу книг знаменитого польського письменника Анджея Сапковського вийде на екрани вже в грудні 2019 року.

Про серіал "Відьмак"

"Відьмак" - це американський серіал в жанрі фентезі, який знімає стрімінговий сервіс Netflix. Головним персонажем шоу буде герой і дух, відомий мисливець за монстрами Геральт з Рівії. Згідно з легендою, він мутував в дитинстві, і в результаті цього йому перейшла надлюдська сила, швидкість і швидка відновлюваність. Пізніше Геральт знайшов своє покликання - вбивати страшних монстрів за гроші. В 1 сезоні "Відьмака" головний герой намагається знайти своє місце в світі, де люди часто виявляються набагато злішими, ніж звірі. Тому не дивно, що девіз серіалу звучить так: "Найгірших монстрів створюємо ми самі".

Трейлер серіалу "Відьмак"

Коли вийде "Відьмак"

Прем'єра багатообіцяючого серіалу відбудеться на Netflix вже 17 грудня 2019 року. Саме в цей день мільйони телеглядачів зможуть насолодитися першою серією проекту, на створення якого, за чутками, витрачено близько 70-80 млн доларів (для порівняння, перший сезон "Гри престолів" коштував продюсерам близько 60 млн доларів). Одна серія триватиме близько 60 хвилин.

Судячи з усього, всі 8 серій "Відьмака" вийдуть в один день. Тому найзавзятіші фанати фентезі зможуть переглянути його за одну ніч.

Кадри з серіалу "Відьмак" (фото: imdb.com)

Актори серіалу "Відьмак"

На роль Відьмака шоураннер серіалу Лорен Хіссріч запросила відомого британського актора Генрі Кавілла, відомого за зйомками у фільмах "Війна богів: Безсмертні", "Людина зі сталі", "Агенти А.Н.К.Л.", "Ліга справедливості" та інших.

"Він Геральт і завжди ним був", - так пояснила своє рішення сама Хіссріч.

Крім Каввіла в серіалі знялися такі зірки, як Фрейя Аллан ("Війна світів"), Джоді Мей ("Гра престолів"), Адам Леві ("Великий куш"), Міанна Берінг ("Абатство Даунтон") і багато інших.

Акторський склад "Відьмака" (фото: imdb.com)

Цікаві факти про серіал

Телесеріал "Відьмак" знімався в таких країнах, як Угорщина, Словаччина, Австрія, Польща. Також деякі сцени були зняті в Африці.

Фентезійні елементи серіалу, за словами його творців, всього лише фон для розкриття складних і актуальних тем сучасного суспільства.

У "Відьмаку" немає взагалі нічого з ігор CD Projekt RED, але назвати його прямим переказом книг Сапковського теж не можна - це третя версія історії Геральта.

Автори "Відьмака" намагалися обходитися практичними ефектами замість комп'ютерної графіки. Це ж стосується і декорацій. Наприклад, в тронному залі глядачі зможуть побачити гігантські двометрові люстри, в яких стоять справжні свічки. Кожен день декоратори запалювали там сотню свічок!

Другий трейлер "Відьмака" від Netflix покажуть 31 жовтня.

За чутками, зйомки 2 сезону "Відьмака" вже йдуть повним ходом. Продовження кіносаги має вийти на екрани в 2020 році. Більш того, творці "Відьмака", кажуть інсайдери, продовжили серіал на третій сезон.

Кадр із серіалу "Відьмак" (скріншот)

Мультсеріал про Відьмака

Ходять чутки, що Netflix незабаром запустить анімаційний серіал за мотивами "Відьмака". Він нібито вийде між першим і другим сезонами багатообіцяючої кіносаги, щоб фанати не занудьгували.

Правда, ніяких конкретних деталей щодо мультсеріалу не повідомляється, але, якщо взяти до уваги те, що для Netflix це цілком звичайна практика (наприклад, щоб скрасити очікування між сезонами "Марко Поло", сервіс випустив короткометражку "Сотня очей"), то чутки про мультсеріал про Відьмака виглядають досить правдоподібними.

Кадр з "Відьмака" (соцмережі)