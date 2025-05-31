Не ведете учет доходов? Вот один простой шаг, чтобы начать и не сорваться

Начинать учет финансов не так страшно, как кажется. Достаточно лишь одного месяца внимания к собственным деньгам, чтобы заложить прочный фундамент финансовой грамотности.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала эксперт по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель.

С чего начать финансовый учет

"Первый шаг скорее идет с мышления. Необходимо осознать, что это вообще-то не окей - не знать, куда идут твои деньги", - объясняет Шепель.

Второй шаг - поверить, что каждый человек способен справиться.

"Это навык, который правда можно приобрести, который стоит приобретать", - отмечает она.

После этого следует переходить к практике. Прежде чем мы что-то менять, надо понять, с чего вообще начинать, отмечает эксперт.

Финансовый эксперт Елена Шепель (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как начать вести учет

"Начать стоит с того, чтобы взять на учет. И пусть вас не пугает эта формулировка - это может быть просто заметка в телефоне или приложение для учета финансов", - советует Шепель.

По ее словам, в начале достаточно одного месяца учета доходов и расходов.

"Берем все поступления денег, которые к нам приходят, и все расходы, которые мы несем. И вот это - начало. И этого на самом деле уже достаточно. Это по сути один месяц внимания своим деньгам, и это роскошное начало", - подчеркивает она.

В дальнейшем можно выбрать более гибкий формат: вести учет один месяц через каждые три.

"Это гораздо лучше, чем не вести учет вообще. Человеку легче это сделать, потому что возникает гораздо меньше сопротивления", - добавляет эксперт.