Вічна пам'ять: помер ветеран АТО з позивним Сенсей (фото)

Помер ветеран АТО на Донбасі Маским Ладика з позивним "Сенсей". Військовий до демобілізації служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, був командиром гармати. Про це 22 липня розповів військовий ЗСУ Сергій Сердюк на своїй сторінці в Facebook.

Також було опубліковано фото Максима.

Воїн - уродженець Ямпільського району Сумської області.

Ветеран АТО Максим Ладика (Фото: facebook.com/aphareus.ua)

Причини смерті ветерана не уточнюються.

Про трагедію також розповіли побратими Ладика. Військовослужбовець ЗСУ з Києва Євген Сухецький писав в мережі про те, що Максим пішов з життя 18 липня.

Ветеран АТО Максим Ладика (Фото: facebook.com/aphareus.ua)

Також він додав, що "Сенсей" передавав свій досвід і майстерність у військовій справі іншим бійцям.

"Мій перший командир гармати, дякую що передав досвід. Земля тобі пухом!" - написав він.

Користувачі мережі розпитують, як і за яких обставин сталася трагедія, проте відповіді немає.

Царство небесне;

Вічна пам'ять;

Що сталося? Як?

Ніхто нічого не може сказати;

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Як повідомлялося раніше, 21 липня в перший день початку "хлібного перемир'я" на Донбасі в районі проведення ООС двоє десантників підірвалися близько Щастя на невідомому вибуховий пристрій. 22-річний Семен Румігін та 19-річний Микита Скітченко померли на місці.

Також ми писали про те, що 19 липня на Донбасі загинули двоє воїнів ЗСУ окремої механізованої бригади імені Короля Данила Роман Джерелейко і Олександр Бардаль. Життя бійців обірвали кулі ворожих снайперів.