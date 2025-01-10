Аппетитный ужин от Джейми Оливера: нужно всего 5 ингредиентов

Что нужно для ужина по рецепту Джейми Оливера

Этот рецепт из кулинарной книги шеф-повара "5 ингредиентов - быстрая и легкая еда" рассчитан на четверых и является чрезвычайно универсальным, позволяя сделать блюдо из простых продуктов

Для того, чтобы приготовить вкуснейший, сытный и несложный ужин, понадобятся такие продукты:

консервированная фасоль - 660 г

охотничьи колбаски - 450-500 г

помидоры черри - 600 г

фокача или багет - 200 г

чеснок - 4 зубчика

Как готовить ужин с фасолью по рецепту Джейми Оливера

Подготовить ингредиенты к блюду можно приготовить всего за 10 минут. Хотя для запекания нужно около 45 минут, благодаря методу приготовления почти не нужно прилагать усилий.



По словам шеф-повара, хотя это не самое эффектное блюдо в мире, оно чрезвычайно вкусное. Для того, чтобы приготовить такой ужин, сначала включите духовку для разогрева до 180 градусов.

Тем временем подготовьте ингредиенты. Помойте, обсушите и разрежьте помидоры черри пополам, а хлеб нарежьте небольшими кусочками. Чеснок нужно почистить и измельчить, нарезав ножом или пропустив через пресс.

Переложите все ингредиенты в большой противень размером примерно 30 см на 35 см. Однако можно использовать и другую форму для выпекания. Пересыпать в посуду фасоль нужно вместе с жидкостью.

Чтобы сделать вкус блюда более выразительным, по желанию можно сбрызнуть бобовые по одной столовой ложке оливкового масла и красного винного уксуса, или добавить небольшое количество специй.

При добавлении масла или приправы также нужно влить небольшое количество воды и хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы равномерно покрыть их заправкой.

Каждую колбаску нужно разделить на две части, скрутив в центре. Распределите эти мини-колбаски произвольно по содержимому противня, аккуратно вдавливая их в фасоль и помидоры.

Впрочем, по желанию колбаски можно нарезать на большее количество небольших кусочков. Вы также можете заменить колбасу на ваш любимый тип мясного продукта или на вегетарианскую колбасу.

Поставьте противень в духовку и запекайте блюдо примерно 45 минут. Когда после этого времени запекания ингредиенты приобретут легкий золотистый цвет, а жидкость начнет булькать - ужин будет готов до совершенства.