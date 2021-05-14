Вдова брата Медведчука: "я стояла на колінах і просила "пробач Віктора!"

Про це вдова загиблого в 2006 році Володимира Гунько розповіла в програмі "Право на владу".

Зазначимо, що довгий час Віктор Медведчук приховував свого родича. Але саме завдяки йому (Володимиру Гуньку - Ред.) Медведчук і його другий брат Сергій здобули вищу освіту.

"Коли мій чоловік побачив, що Медведчук подарував священикам чорні Mercedes - він сидів і плакав", - згадує Ліна.

За її словами, її чоловік дав освіту Сергію і Віктору, коли він прийшов з армії.

"Він вигодував і вивчив їх, дав освіту. На його гроші це було зроблено", - розповіла вдова.

Ліна зазначила, що її чоловік дуже хотів бачити Віктора, він спеціально приїжджав до Києва, щоб зустрітися з Медведчуком. Але політик ігнорував Володимира. Навіть коли старший брат був при смерті Медведчук не хотів його бачити.

"Медведчук не йшов на спілкування. Я дзвонила і говорила, що брат при смерті-мені не потрібні ваші гроші! "Передайте йому, що брат помирає". Помер без нього. Я стояла на колінах і просила його: "Пробач Віктора, пробач!" Але мій чоловік сказав наступне: "Медведчук піде по трупах, щоб домогтися влади". Він відмовився від брата, тому що мама переписала таку маленьку хатку, як моя, тому що він утримував господарство і дітей ", - згадує вдова.

Вдова старшого брата Медведчука розповіла про нього