Надихаєте таких людей, як я: Зеленський відкрив "Ігри Нескорених" (відео)

Володимир Зеленський взяв участь в урочистому відкритті Національних змагань "Ігри Нескорених" (Invictus Games). Глава держави в суботу, 14 вересня, виступив з промовою на стадіоні "Піонер" в Києві та побажав нашій команді високих результатів. Відео опубліковане на Facebook-сторінці Офісу президента України.

Зеленський в першу чергу закликав згадати усіх загиблих українських воїнів та вшанувати пам'ять хвилиною мовчання.

"Вічна слава героям!" - сказав президент.

Зеленський заявив, що на його думку, незалежно від результатів, представники України на "Іграх" вже є переможцями.

"Тому що ви є прикладом неймовірної сили. На війні це була сила вашої відваги і вашій доблесті. А сьогодні це сила вашого духу, волі та жаги до життя. Це неймовірно, і це дійсно надихає таких людей, як я", - сказав президент.

Зеленський в Києві відкрив "Ігри Нескорених" (Фото: скріншот)

Зеленський зазначив, що завданням влади є "цінувати кожного з вас, знати кожного з вас в обличчя і розуміти ваші потреби". Це повинно бути виражено в новому законі про статус ветеранів.

Президент побажав всім учасникам вдалих змагань і перемоги, а також здійснення мрії всіх, хто бажає потрапити до Національної збірної України.

"Нехай в 2020 році в Нідерландах наша національна команда знову здивує увесь світ своїм характером, своєю незламністю, своїм результатом", - зазначив Зеленський.

Також він оголосив відкритими цьогорічні "Ігри Нескорених".

Зеленський відкрив "Ігри Нескорених" (Фото: Юлія Овсяннікова / ukrinform.ua)

У змаганнях беруть понад 200 учасників - представників України. Це ветерани та військовослужбовці ЗСУ, які отримали поранення і бойові травми на фронті.

Зеленський в Києві відкрив "Ігри Нескорених" (Відео: facebook.com/president.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що український призер "Ігор Нескорених" розповів про перемоги.

Нагадаємо, що на початку лютого Верховна Рада 8 скликання створила Єдиний держреєстр ветеранів, прийнявши за основу і в цілому законопроект №9508 "Про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" про Єдиному державний реєстр ветеранів війни".