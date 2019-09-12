Принц Гаррі сфотографувався з українським прикордонником і ветераном АТО

Принц Гаррі сфотографувався з представником України на "Іграх нескорених" Віктором Шинкаруком (Фото: колаж РБК-Україна)

Принц Гаррі і Віктор Шинкарук зустрілися на святкуванні п'ятої річниці "Ігор нескорених"

Принц Гаррі зустрівся з українським прикордонником Віктором Шинкаруком, який бере участь в "Іграх нескорених" 2019. Про це передали в МЗС України на сторінці в Twitter.

Ветеран АТО торік приніс Україні срібло на "Іграх" в Сіднеї, і зараз знову представляє нашу країну на нинішніх змаганнях.

Онук королеви Великої Британії герцог Сассекский сфотографувався з героєм-прикордонником на святкуванні 5-ї річниці Invictus Games.

"Тільки подивіться на це фото! Наш прикордонник, учасник "Ігор нескорених" Віктор Шинкарук зустрівся з принцом Гаррі на святкуванні 5-ї річниці змагань. Залишимо його тут на пам'ять!" - написали у дипломатичному відомстві.

Принц Гаррі сфотографувався з українським прикордонником і учасником "Ігор нескорених" Віктором Шинкаруком (Фото: twitter.com/MVS_UA)

Зазначимо, що підполковник Шинкарук з Хмельницького був учасником героїчної оборони Луганського прикордонного загону, отримав бойове поранення.

У 2018-му він показав чудовий результат в столиці Австралії Сіднеї на "Іграх Нескорених" у змаганні 50 метрів брасом.

Шинкарук здобув срібло Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover.

Віктор Шинкарук (Фото: zagartovani.zzz.com.ua)

Ветеран викладає в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Раніше ми писали про те, що український призер "Ігор Нескорених" розповів про перемоги.

Нагадаємо, що минулого року виник скандал, пов'язаний з одним з учасників "Ігор нескорених" - з'явилася інформація про те, що Олександр Белобоков отримав свою травму не в зоні військових дій на Донбасі, а під час відпочинку на пляжі.