Зеленський анонсував швидке прийняття закону про статус ветеранів

Глава держави зазначив, що закон внесуть до ВР як невідкладний
Закон про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців, Верховна рада прийме незабаром. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на відкритті національних "Ігор нескорених" в Києві, повідомляє РБК-Україна.
Виступ Президента України Володимира Зеленського на відкритті національних змагань "Ігри Нескорених".
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 вересня 2019 р.
Він зазначив, проект буде готовий "через тиждень". За словами глави держави, цьому законопроекту буде надано статус невідкладного.
"Вірю, що цей законопроект, який розробляло Міністерство ветеранів разом з ветеранами, скоро з'явиться у парламенті", - сказав президент.
Нагадаємо, на початку лютого парламент 8 скликання створив Єдиний держреєстр ветеранів, прийнявши за основу і в цілому законопроект №9508 "Про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" про Єдиний державний реєстр ветеранів війни".
Як писало РБК-Україна раніше, п'ятий президент Петро Порошенко підписав цей закон у кінці лютого.
Додамо також, Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. За його словами, інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки".