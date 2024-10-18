Днем или ночью: косметолог рассказала, когда лучше тейпировать лицо для борьбы с морщинами

Влияние тейпов на мышцы

Основная цель тейпирования - перераспределение мышечной нагрузки, лимфодренаж и расслабление определенных типов мышц.

В эстетической медицине тейпы крепятся на виске, подбородке, нижней трети лица и шее. Необходимость и способ тейпирования определяют по клиническим показателям.

При естественном старении мышцы лица и кожа со временем теряют упругость, и тейпирование просто не может помешать этому процессу.

В молодом возрасте тейпы крепят с профилактической целью, обычно в зонах особой мимической активности - на лбу и межбровье. Тейп мешает двигаться мышцам и на время отучает их от двигательной активности, что предупреждает появление мимических морщин.

К тому же, если на лице уже наблюдаются возрастные изменения, тейпирование предназначается, например, для снятия отека и опущения овала лица.

Днем или ночью

По словам косметолога Ольги Поздняковой, если тейпировать днем, то кроме того, что они будут бороться с морщинами, они еще и помогут выработать привычку, к примеру, не морщить лоб и "межбровку" и создаду новые нейронные связи.

Если на ночь, это тоже очень хорошо, ведь когда вы спите, то тейпы работают - лишают морщин и приводят мышцы в норму.

Также тейпы предотвращают морщины, вызванные сном на боку и на животе.

"Главное - это применяйте этот магический инструмент, когда есть время и возможность и наслаждайтесь результатом", - добавила эксперт.

Важно знать, что участки, куда люди клеят тейпы, часто наиболее чувствительны, особенно под глазами и на груди. Клей на тейпах во время снятия может привести к повреждению кожного барьера, что приведет к раздражению, сухости и может даже ухудшить внешний вид кожи со временем.

Отсрочить старение можно с помощью средств с антиоксидантами и увлажняющим действием, ежедневно использовать солнцезащитный крем и при желании рассмотреть эстетические процедуры, такие как ботокс.