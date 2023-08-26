Учителей ожидают серьезные изменения. Оксен Лисовой сделал громкое заявление

Что известно о новых зарплатах для учителей

Министерство готовит пилотный проект реформирования модели оплаты труда, который должен быть запущен уже на 2024-2025 учебный год. Его реализуют в 500 школах.

Новая модель оплаты труда будет предусматривать отказ от Единой тарифной сетки и установление базовой ставки заработной платы на уровне 80%. Также будут предусмотрены премии от директора школы.

"В эксперименте мы хотим выйти из Единой тарифной сетки. Мы хотим, чтобы базовая часть заработной платы была около 80% и около 20% - надбавки. И еще несколько региональных надбавок и доплата от директора школы. То есть мы делаем ее понятной прозрачной, прогнозируемой и самое главное - мы стремимся повысить заработную плату", - сказал Лисовой во время выступления на августовской конференции "Освіта єднає", сообщает "Освіта.юа".

Вместе с тем, министр подчеркнул, что во время войны пока неясно, насколько быстро государству удастся реализовать повышение зарплат по новому проекту.

"Если мы говорили сейчас о повышении зарплаты, то было бы очевидно, что во время войны в экономике, которая работает на фронт, это сделать практически невозможно. Но изменить систему и изменить подходы, и постепенно готовиться к введению новых подходов и новых принципов это то, над чем мы сейчас работаем", - добавил Оксен.

Какая зарплата у учителей сейчас

Средняя зарплата молодого учителя состоит из оклада 5700 грн и разных надбавок - примерно 1900 грн. То есть, в среднем учитель в Украине получает 7 600 грн.

Летом член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин заявил, что ведутся обсуждения о размере зарплаты учителей.

"Зарплата учителей после победы обсуждается в размере 40 тыс. грн. Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней - подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию, ограничение пребывания директоров школ в должности", - заявил Колебошин.