Учителя на Ровенщине "загнобили" и оболгали ученика за брань в адрес России: разгорается скандал

В лицее села Варковичи Ровенской области педагоги и администрация начали травить ученика и придумывать о нем ложь за то, что парень нецензурно высказался о России. Его родителей хотят привлечь к административной ответственности.

Об этом мама школьника Мария Цымбалюк рассказала на своей странице в Facebook .

Детали скандала в школе

Мать ученика Богдана Цымбалюка рассказывает, что учителя обвиняют ее сына в нецензурных высказываниях в адрес России во время школьного праздника. Кроме того, они добавили, что парень забирал еду у учащихся, обижал их и избивал.

Вдобавок ко всему педагоги сообщили, что Богдан пил водку на уроках, нарисовал на рюкзаке букву Z. Выпускник якобы стоял на внутришкольном учете, однако по словам Марии, она об этом ничего даже и не знала.

В связи со всеми вышеперечисленными причинами учителя обратились в сельский совет с просьбой привлечь семью Цымбалюков к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

Как рассказывает мать Мария Цымбалюк, сельский голова созвал собрание в органе местного самоуправления, хотя законного полномочия на это нет.

Какой была реакция администрации школы

Мария не раз писала письма и заявления с требованиями объяснить, почему родителей не информировали ранее о поведении ее сына. По ее словам, директор лицея Антонина Литвинец не предоставила ни одного обоснованного ответа.

Обвиняемая мама пишет, что учителя лицея лгут о ее сыне, однако своих детей воспитать достойно не смогли.

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"Сын заместителя лицея по воспитательной работе обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 332 Конституции Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу - ред.)", - говорится в сообщении Марии.

Сын заместителя лицея в Ровенской области в розыске за незаконное пересечение границы Украины (фото: facebook.com)

Она убеждена, что заместитель лицея оклеветала ее сына, принимая за "пример" деяния собственного ребенка.

Относительно нецензурных высказываний Богдана Цымбалюка мать возмущается, что учителя учат детей в школе песен с бранью. Она пишет, что во время тревог в укрытиях с детьми поют песни с ненормативной лексикой.

Как сообщает Мария Цымбалюк, она будет бороться за честь своей семьи до момента, пока преподаватели не понесут наказание, которого заслуживают.