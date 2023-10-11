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Учителя назвали вещи, которые покупают для детей в школе за собственные деньги

Какие вещи учителя покупают для детей за свой счет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В США учителя рассказали, что во время учебного года тратят немало денег на некоторые вещи для школьников. Они заявили, что не всем необходимым обеспечены классы в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что рассказали учителя

Как оказалось, некоторые школы хорошо финансируются, вплоть до электрических точилок для карандашей, но большее количество - нет.

Преподаватель естественных наук из Нью-Джерси Келли Галлахер рассказала, что за свой счет покупает материалы для лабораторий.

"Я составляла программы списков желаний для учителей, чтобы получить вещи для своего класса, такие как стетоскопы, лабораторные халаты, пульсоксиметры, дополнительные книги", - сказала она.

Сандра Рик Гилл, которая преподавала в дошкольном заведении в Боулинг-Грин, рассказала, что власти предоставили хороший лазерный струйный принтер, но без чернил.

"Нам сказали использовать наш бюджет класса. Наш годовой бюджет составлял 300 долларов, а чернила - 295 долларов", - добавила она.

Также часто семьи учеников не имеют ресурсов, чтобы обеспечить детей основными вещами, такими как еда и одежда, поэтому учителя помогают.

Какие вещи покупают учителя

Часто люди удивляются, когда узнают, какие вещи учителя покупают ученикам за собственные деньги. В США учителя назвали такой список:

  • мебель и книги - книжные шкафы, стеллажи, книги для библиотеки в классе
  • технику и аксессуары - подставка под проектор и удлинители
  • средства для уборки
  • корзины для хранения, плакаты, шторы
  • канцелярия
  • еда

Ранее мы сообщали, какую зарплату получают учителя в разных странах Европы.

Также мы писали, на какие надбавки могут рассчитывать учителя в Украине.

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