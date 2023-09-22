Это существенно повышает зарплату. На какие надбавки могут рассчитывать учителя

В Украине средняя зарплата молодого учителя состоит из оклада 5700 грн и разных надбавок, которые составляют еще примерно 1900 грн. Такие данные приводятся в Министерстве образования. Однако с большим опытом работы и педагогическими званиями учителя могут получать надбавки и доплаты к заработной ставке.

О том, на какие доплаты могут рассчитывать учителя, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию " Профспілки працівників освіти України ".

Какие доплаты могут получать педагоги

Кроме зарплаты, которая определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 26.09.2005 № 557, за выполнение дополнительных видов педагогической работы и другой деятельности, а также педагогический стаж и престижность педагоги могут получать различные надбавки.

За педагогический стаж:

свыше 3 лет - 10%

свыше 10 лет - 20%

свыше 20 лет - 30%

Также педагогические работники могут получать надбавки за престижность педагогического труда - в предельном размере 30% должностного оклада.

Доплата за успешное прохождение сертификации - в размере 20% должностного оклада в течение действия сертификата.

Доплата за классное руководство:

в 1-4 классах - в размере 20%

в 5-11 классах - в размере 25% должностных окладов (ставок заработной платы)

Доплата за проверку письменных работ:

по математике - 15%

по языку и литературе - 20%

иностранного языка, технической механики (конструирования) и чертежи - 10% должностных окладов в зависимости от учебной нагрузки

в 1-4 классах заведений общего среднего образования - 15% ставки заработной платы, независимо от учебной нагрузки

Доплата за заведование учебными кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками - 10-15%, за заведование мастерскими, кабинетами информатики - 15-20% оклада.

Доплата за работу в инклюзивных классах - 20% должностного оклада за часы работы в этих классах.

Доплата за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учеников - 10-40% должностного оклада, в зависимости от количества классов в ЗЗСО.

Доплата за обслуживание компьютерной техники в учебных заведениях, где есть кабинеты информатики - 10-15% и т. д.

Также повысить оклады могут за работу в определенных типах учебных заведений и за педагогические и другие звания. А именно:

повышение должностного оклада за педагогические звания "учитель-методист", "преподаватель-методист", "воспитатель-методист", "мастер производственного обучения I категории" - на 15%

повышение должностного оклада (ставки заработной платы) за педагогические звания "старший учитель", "старший преподаватель", "старший воспитатель", "руководитель кружка - методист", "педагог-организатор-методист", "практический психолог-методист", "старший вожатый-методист", "мастер производственного обучения II категории" - на 10% и т. д.

Когда учителям повысят зарплату

Недавно министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что МОН планирует разработать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ.

Новая модель оплаты труда будет предусматривать отказ от Единой тарифной сетки и установление базовой ставки заработной платы на уровне 80%. Также будут предусмотрены премии директора школы.

Этот пилотный проект должны запустить на 2024-2025 учебный год. Сейчас он тестируется в 500 школах.