Это существенно повышает зарплату. На какие надбавки могут рассчитывать учителя
В Украине средняя зарплата молодого учителя состоит из оклада 5700 грн и разных надбавок, которые составляют еще примерно 1900 грн. Такие данные приводятся в Министерстве образования. Однако с большим опытом работы и педагогическими званиями учителя могут получать надбавки и доплаты к заработной ставке.
О том, на какие доплаты могут рассчитывать учителя, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Профспілки працівників освіти України".
Какие доплаты могут получать педагоги
Кроме зарплаты, которая определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 26.09.2005 № 557, за выполнение дополнительных видов педагогической работы и другой деятельности, а также педагогический стаж и престижность педагоги могут получать различные надбавки.
За педагогический стаж:
- свыше 3 лет - 10%
- свыше 10 лет - 20%
- свыше 20 лет - 30%
Также педагогические работники могут получать надбавки за престижность педагогического труда - в предельном размере 30% должностного оклада.
Доплата за успешное прохождение сертификации - в размере 20% должностного оклада в течение действия сертификата.
Доплата за классное руководство:
- в 1-4 классах - в размере 20%
- в 5-11 классах - в размере 25% должностных окладов (ставок заработной платы)
Доплата за проверку письменных работ:
- по математике - 15%
- по языку и литературе - 20%
- иностранного языка, технической механики (конструирования) и чертежи - 10% должностных окладов в зависимости от учебной нагрузки
- в 1-4 классах заведений общего среднего образования - 15% ставки заработной платы, независимо от учебной нагрузки
Доплата за заведование учебными кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками - 10-15%, за заведование мастерскими, кабинетами информатики - 15-20% оклада.
Доплата за работу в инклюзивных классах - 20% должностного оклада за часы работы в этих классах.
Доплата за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учеников - 10-40% должностного оклада, в зависимости от количества классов в ЗЗСО.
Доплата за обслуживание компьютерной техники в учебных заведениях, где есть кабинеты информатики - 10-15% и т. д.
Также повысить оклады могут за работу в определенных типах учебных заведений и за педагогические и другие звания. А именно:
- повышение должностного оклада за педагогические звания "учитель-методист", "преподаватель-методист", "воспитатель-методист", "мастер производственного обучения I категории" - на 15%
- повышение должностного оклада (ставки заработной платы) за педагогические звания "старший учитель", "старший преподаватель", "старший воспитатель", "руководитель кружка - методист", "педагог-организатор-методист", "практический психолог-методист", "старший вожатый-методист", "мастер производственного обучения II категории" - на 10% и т. д.
Когда учителям повысят зарплату
Недавно министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что МОН планирует разработать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ.
Новая модель оплаты труда будет предусматривать отказ от Единой тарифной сетки и установление базовой ставки заработной платы на уровне 80%. Также будут предусмотрены премии директора школы.
Этот пилотный проект должны запустить на 2024-2025 учебный год. Сейчас он тестируется в 500 школах.
Раньше мы рассказывали о том, кто больше всего в Украине зарабатывает и где самые высокие зарплаты.
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