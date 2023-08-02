Учитель стояла в 15 метрах. В частной школе в Киевской области до сотрясения мозга избили третьеклассника (видео)

В частной школе в Ирпене одноклассники избили мальчика во время прогулки на улице. В это время учительница была в 15 метрах от детей, но занималась другими делами. Инцидент произошел еще зимой, но мама не решалась на огласку, пока ее ребенок не будет в безопасности.

Детали ужасного инцидента

Ученика третьего класса избили его одноклассники на школьной площадке частной школы. По словам мамы, все произошло в течение пяти минут, за которые мальчику нанесли два удара: один в голову со спины, а другой уже когда он не мог отбиваться.

"После избиения, когда мы забирали заплаканного с отечным лицом сына домой, учительница сказала нам, что "на улице у детей произошел конфликт, но мы уже со всем разобрались". И только дома сын со слезами на глазах мне рассказал тот ужас", - пишет Валерия.

Как оказалось, ребенку не предоставили первую медицинскую помощь и не вызвали "скорую", потому что учительница "на глаз провела диагностику". В полицию администрация школы также не сообщила.

Более того - даже родителям детей, ставших участниками избиения, не рассказали о ситуации.

Здоровье ребенка пошатнулось

После избиения мальчику было плохо, а когда утром он снова пошел в школу, у него кружилась голова. Тогда мама обратилась к врачу и в травмпункт. Медики диагностировали сотрясение мозга.

Чтобы устранить последствия травмы, мальчик несколько месяцев проходил лечение. В мае его снова госпитализировали.

"Мой ребенок переживает огромный стресс из-за избиения и унижения. Мы до сих пор не можем справиться с его травмой, как физической, так и психологической…" - пишет Валерия.

Со школы она решила не забирать сына, потому что это тоже большой стресс для ребенка, и ждала реакции администрации. Однако один из учителей объяснял ребенку, что такое уголовный кодекс и какую ответственность ученик будет нести, если будет нарушать правила школы.

После этого мама сразу написала заявления во все местные, районные, областные и государственные образовательные учреждения.

Реакция директора

В ходе проверок оказалось, что у учебного заведения нет лицензии на проведение образовательной деятельности, а учителя - это ФЛП, договоры о предоставлении услуг с которыми были заключены всего на пять дней.

Соответствующие органы образовательного самоуправления обнаружили ряд нарушений в лицее (скриншот: facebook.com/Родители SOS)

"После того, как моего сына избили, оказалось, что это произошло во внеурочное время и за это несет ответственность ФЛП. Другими словами - никто со школы. Хотя все происходило на школьной площадке в присутствии преподавателя!" - возмущается мама.

Директор лицея Валентина Швед уверяет в своем посте на Facebook, что они разобрались со всеми сторонами конфликта. Учительницу, которая в тот день была с детьми, уволили.

"Непосредственно для Валерии мы оказывали разностороннюю помощь в урегулировании ситуации. Мы предложили Валерии привлечь индивидуального наставника для ее сына и разработали индивидуальный комплекс мер по облегчению продолжения обучения и налаживания социализации, однако семья приняла решение о смене учебного заведения", - пишет глава.

К тому же она отрицает слова мамы о том, что у лицея нет соответствующих разрешений на предоставление образовательных услуг.

Фрагмент поста Валентины Швед (скриншот: facebook.com/valya.shved)

Валерия Татарчук намерена доказать свою правоту и защитить сына. Однако все усложняет мораторий на проведение проверок в школах во время военного положения.

"Ни в одной стране мира не отменяют проверки во время кризисов, а в некоторых наоборот - увеличивают. Потому что кризис не означает, что систему, тем более образование, можно отпустить в свободное плавание. А образование - это будущее наших детей, нашей страны. Так что, возможно, все же стоит снять мораторий на эти проверки?" - интересуется она.