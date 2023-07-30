"Бегали с автоматами". Венгерские пограничники часами держали украинских детей, которые ехали на гастроли

Венгерские пограничники устроили настоящий террор участникам детского ансамбля, который ехал на гастроли в ЕС. Они часами в жару держали автобус с детьми, а когда нашли в аптечке один джут, с просроченным сроком пригодности, всем детям дали депорт.

Детали скандального инцидента

Автобус с украинскими детьми без проблем пересек границу с украинской стороны в пункте "Лужанка", а вот трудности уже начались на венгерской территории. При этом в участников ансамбля были все необходимые документы.

"Мы не раз пересекали границу в этом пункте и каждый раз пограничники вели себя ненадлежащим образом. Всем своим видом они показывали, что не хотят, чтобы мы гастролировали за границей. Мы ждали много часов, они сначала что-то в журнале водителей проверяли, тогда прицепились, что огнетушители просрочены. Сказали, что ми должны вернутся назад. И это все происходило так агрессивно, они вообще не обращали внимание на детей и на жару", - рассказал Мельник.

После этого пограничники начали проверять аптечку и нашли один жгут, срок пригодности которого истек.

"Нас шокировало, что это все происходило с унижением, маханием руками. И ты чувствуешь себя не человеком. Отношение к нам было негативное. Некоторые дети начали плакать. Мы вышли и спели гимн. Пограничники бегали возле нас с автоматами, а когда увидели наш флаг - это вообще была какая-то дикость. Говорили его снять, потом еще показывали непристойные жесты", - добавляет руководитель.

При этом руководитель ансамбля отметил, что несколько других венгерских пограничников сами были удивлены таким поведением своих коллег.

Дети все-таки попали на международный фестиваль

Украинские дети все-таки добрались на международный фестиваль и выступили в Сараево, наверное, они пересекли границу с ЕС в другом пункте.

Сейчас коллеги Мельника обращаются в украинские структуры, чтобы решить этот вопрос на международном уровне и не допускать таких ситуаций в дальнейшем.

Мельник подчеркнул, что "наши дети - маленькие герои", потому что не сдались и благодаря своей настойчивости попали на фестиваль и смогли выступить, представив Украину.

На этот инцидент активно отреагировало много пользователей соцсетей. Украинцы теперь требуют реакции со стороны властей.

Олег Мельник и народный ансамбль танца "Витаминчики" (фото: Facebook/Олег Мельник)