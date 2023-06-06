В Ровно супруга прокурора избила 11-летнего сына бойца ВСУ. Теперь ребенок боится выйти из квартиры

В Ровно в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 12-летнего сына побила соседка по дому. Как оказалось, фигурантка дела - это жена заместителя руководителя Ровенской областной прокуратуры.

Что известно об избиении ребенка

Мать 12-летнего мальчика Ирина Карпович сообщила в соцсети, что ее ребенка 1 июня избила супруга заместителя прокурора Ровенской областной прокуратуры Людмила Юрьевна. Женщина сообщила все детали произошедшего.

"На 8 этаже останавливается лифт, Людмила Юрьевна, проживающая в нашем подъезде на 8 этаже вытаскивает моего ребенка из лифта, таща насильно его за руку и начинает бить ребенка, таскает его по лестничной площадке, употребляя нецензурную лексику и запугивая", - рассказала ровенчанка на Facebook.

По словам матери, женщина схватила ребенка за руку, вытерла свои двери детской рукой. Причина конфликта - жене прокурора показалось, что кто-то замазал ее входную дверь в квартиру. Она хотела, чтобы мальчик отмыл двери. Также она угрожала ребенку и нецензурно выражалась, угрожая, что ее муж его изобьет.

В Ровно 12-летнего ребенка избила жена заместителя прокурора Ровенской области (фото: Facebook/Ирина Карпович)

Отец ребенка служит в ВСУ

Ирина Карпович отметила, что сейчас ее сына некому защитить, ведь его отец служит в ВСУ.

"Моя просьба, помогите мне придать огласке этой ситуации. Ребенок получил очень сильную физическую, психологическую и моральную травму. Заявление в полицию написано, по приезду патрульных данной гражданки по месту жительства не было (дверь квартиры патрульным никто не открыл). Ребенок боится выйти из квартиры!" - написала мать мальчика.

Также Ирина отметила, что после общения с заместителем прокурора Ровенской области Павлом Ивановичем остался еще худший осадок. В телефонном разговоре он заявил, что синяков нет, свидетелей нет, а значит, доказательств нет и его жена этого не делала.

Что говорят в прокуратуре

Полицейские РУП ГУНП в Ровенской области зарегистрировали уголовное производство по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений малолетнему ровенчанину (ч. 1 ст. 125 УК Украины), процессуальное руководство в этом производстве поручено Ровенской окружной прокуратуре.

Установлено, что фигурантка – супруга заместителя руководителя Ровенской областной прокуратуры. Чтобы урегулировать потенциальный конфликт интересов и сделать невозможным влияние прокурора на следствие, приказом руководителя областной прокуратуры этого заместителя отстранены от выполнения полномочий по контролю за эффективностью осуществления органами прокуратуры надзора за соблюдением законов во время досудебного расследования указанного уголовного производства.

Сейчас продолжается следствие с участием заявительницы и потерпевшего мальчика.