Вчитель стояла в 15 метрах. У приватній школі на Київщині до струсу мозку побили третьокласника (відео)

У приватній школі в Ірпені однокласники побили хлопчика під час прогулянки на вулиці. У цей час вчителька була в 15 метрах від дітей, але займалася іншими справами. Інцидент стався ще взимку, але мама не наважувалася на розголос, доки її дитина не буде в безпеці.

Деталі жахливого інциденту

Учня третього класу побили його ж однокласники на шкільному майданчику приватної школи. За словами мами, усе відбулося протягом п'яти хвилин, за які хлопчику завдали двох ударів: один у голову зі спини, а інший вже коли він не міг відбиватися.

"Після побиття, коли ми забирали заплаканого з набряклими обличчям сина додому, вчителька сказала нам, що "на вулиці в дітей стався конфлікт, але ми вже все розібрали". І тільки вдома син зі сльозами на очах мені розповів той жах", - пише Валерія.

Як виявилося, дитині не надали першої медичної допомоги та не викликали "швидку", тому що вчителька "на око провела діагностику". У поліцію адміністрація школи також не повідомила.

Ба більше - навіть батькам дітей, які стали учасниками побиття, не розповіли про ситуацію.

Здоров'я дитини похитнулося

Після побиття хлопчику було зле, а коли зранку він знову пішов до школи, йому паморочилося в голові. Тоді мама звернулася до лікаря та в травмпункт. Медики діагностували струс мозку.

Щоб усунути наслідки травми, хлопчик кілька місяців проходив лікування. У травні його знову госпіталізували.

"Моя дитина переживає величезний стрес через побиття і приниження. Ми досі не можемо впоратися з його травмою, як фізичною, так і психологічною…" - пише Валерія.

Зі школи вона вирішила не забирати сина, тому що це також великий стрес для дитини. Натомість чекала на реакцію адміністрації. Проте один з вчителів пояснював дитині, що таке кримінальний кодекс і яку відповідальність учень буде нести, якщо буде порушувати правила школи.

Після цього мама відразу написала заяви у всі місцеві, районні, обласні та державні освітні установи.

Реакція директорки

У ході перевірок виявилося, що заклад освіти не має ліцензії на проведення освітньої діяльності, а вчителі - це ФОПи, договори про надання послуг з якими були укладені лише на п'ять днів.

Відповідні органи освітнього самоврядування виявили низку порушень у ліцеї (скриншот: facebook.com/Батьки SOS)

"Після того, як мого сина побили, виявилося, що то сталося в позаурочний час і за це несе відповідальність ФОП. Іншими словами - ніхто зі школи. Хоча все відбувалося на шкільному майданчику в присутності викладача!" - обурюється мама.

Директорка ліцею Валентина Швед запевняє у своєму дописі на Facebook, що вони розібралися з усіма сторонами конфлікту. Вчительку, яка в той день була з дітьми, звільнили.

"Безпосередньо для пані Валерії ми надавали різносторонню допомогу у врегулюванні ситуації. Ми запропонували пані Валерії залучити індивідуального наставника для її сина та розробили індивідуальний комплекс заходів для полегшення продовження навчання та налагодження соціалізації, однак родина прийняла рішення про зміну закладу освіти", - пише очільниця.

До того ж вона заперечує слова мами про те, що ліцей не має відповідних дозволів на надання освітніх послуг.

Фрагмент допису Валентини Швед (скриншот: facebook.com/valya.shved)

Наразі Валерія Татарчук має намір довести свою правоту та захистити сина. Однак все ускладнює мораторій на проведення перевірок у школах під час воєнного стану.

"У жодній країні світу не скасовують перевірки під час криз, а в деяких навпаки - збільшують. Бо криза не означає, що систему, тим більше освіту, можна відпустити у вільне плавання. А освіта - це майбутнє наших дітей, нашої країни. Тож, можливо, все ж таки варто зняти мораторій на ці перевірки?" - цікавиться вона.