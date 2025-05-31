Вас учили не плакать и быть сильными? Вот как это влияет на вашу психику во взрослом возрасте

Умение различать свои эмоции и чувства - это ключ к лучшему пониманию окружающих и развитию эмоционального интеллекта. Однако большинство взрослых этого не умеют. И причина не в слабости, а в том, что нас годами приучали сдерживать чувства, а не проживать их.

Почему мы не понимаем собственных эмоций

"Мы не привыкли слушать себя. Нас не учили распознавать эмоции - только сдерживать их", - объясняет психолог.

По ее словам, многие взрослые, даже те, кто берет на себя большую ответственность, не всегда могут ответить на вопрос: "Что я сейчас чувствую?"

"И не потому, что с нами что-то не так. А потому, что нас годами приучали: сильный - тот, кто молчит. С детства мы слышали: "не плачь", "не злись", "будь сильным".

В результате мы научились приглушать чувства, а не проживать их. Это приводит к потере контакта с собой.

Как развивать эмоциональную грамотность

Эмоциональная грамотность - это не про контроль, а про сознательность. Это способность идентифицировать свои чувства, давать им название, понимать их источник.

"Это о честности с собой, а не о слабости", - отмечает психолог.

Чтобы развить эмоциональную грамотность, специалист советует:

останавливаться хотя бы на несколько минут в день. Не для того, чтобы сделать еще что-то полезное, а чтобы прислушиваться к себе: где в теле напряжение, что я чувствую прямо сейчас?

научиться называть свои эмоции. Не "мне плохо", а - "я злюсь", "я боюсь", "мне грустно", "я разочарован". Это уже формирует внутренний порядок.

не оценивать себя за чувства. Чувствовать - не значит быть слабым. Это значит быть живым.

искать поддержку. Разговоры с теми, кто умеет слышать, помогают увидеть себя со стороны и распутать внутренние узлы.

записывать свои переживания. Дневник - простой инструмент, который позволяет структурировать хаос мыслей и эмоций.

"Это не быстрый процесс. Но каждый шаг - инвестиция в себя. И что самое важное - начать можно в любой момент, когда решишь не убегать от себя, а стать себе другом", - подытоживает Анна.