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Ученые обнаружили уникальное морское существо с 20 "руками" (фото и видео)

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Понедельник 14 августа 2023 21:43
Ученые обнаружили уникальное морское существо с 20 "руками" (фото и видео) Ученые обнаружили новый вид существ (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Ученые в водах Антарктиды обнаружили новый вид животных, которые имеют два десятка "рук" и способны частично менять свой цвет.

Об этом пишет Business Insider.

Что известно об уникальном существе

Это морское существо имеет 20 так называемых "рук", каждая из которых может достигать 20 см в длину. Новый вид животных назвали антарктической клубничной морской лилией.

Так называемые "руки" помогают этому существу перемещаться в воде. Новый вид "родственник" морских звезд, морских огурцов и других иглокожих. Но эти существа выделяются большим количеством "рук", ведь у большинства морских лилий всего 10 таких отростков.

Морские биологи при исследованиях океанических вод Антарктиды имели цель разобраться с генеалогическим древом определенного рода морских животных под названием Promachocrinus или антарктических морских лилий. Для этого они проанализировали соответствующие образцы, впервые собранные в серии экспедиций в Южном океане, проведенных в период с 2008 по 2017 год.

К сожалению, ученые пока не располагают достаточной информацией о новых существах. Они четко идентифицировали только один вид как принадлежащий к этому роду и называется он Promachocrinus kerguelensis.

Ученые обнаружили уникальное морское существо с 20 &quot;руками&quot; (фото и видео)Ученые обнаружили уникальное морское существо с 20 &quot;руками&quot; (фото и видео)Ученые обнаружили уникальное морское существо с 20 &quot;руками&quot; (фото и видео)Вот так выглядит новый вид морских существ (фото: businessinsider.com)

Ученые проанализировали ДНК и форму тела существ, и на основание этого классифицировали семь других видов Promachocrinus, в том числе четыре вида, ранее неизвестные.

Самым интересным видом является Promachocrinus fragarius - антарктическая клубничная морская лилия. Центральное тело животного похоже на клубнику, а его цвет может изменяться от пурпурного до темно-красного. Эти животные обитают на глубине от 65 до 1170 м.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые показали, как выглядят "детеныши драконов".

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