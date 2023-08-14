Ученые обнаружили уникальное морское существо с 20 "руками" (фото и видео)

Ученые в водах Антарктиды обнаружили новый вид животных, которые имеют два десятка "рук" и способны частично менять свой цвет.

Что известно об уникальном существе

Это морское существо имеет 20 так называемых "рук", каждая из которых может достигать 20 см в длину. Новый вид животных назвали антарктической клубничной морской лилией.

Так называемые "руки" помогают этому существу перемещаться в воде. Новый вид "родственник" морских звезд, морских огурцов и других иглокожих. Но эти существа выделяются большим количеством "рук", ведь у большинства морских лилий всего 10 таких отростков.

Морские биологи при исследованиях океанических вод Антарктиды имели цель разобраться с генеалогическим древом определенного рода морских животных под названием Promachocrinus или антарктических морских лилий. Для этого они проанализировали соответствующие образцы, впервые собранные в серии экспедиций в Южном океане, проведенных в период с 2008 по 2017 год.

К сожалению, ученые пока не располагают достаточной информацией о новых существах. Они четко идентифицировали только один вид как принадлежащий к этому роду и называется он Promachocrinus kerguelensis.

Вот так выглядит новый вид морских существ (фото: businessinsider.com)

Ученые проанализировали ДНК и форму тела существ, и на основание этого классифицировали семь других видов Promachocrinus, в том числе четыре вида, ранее неизвестные.

Самым интересным видом является Promachocrinus fragarius - антарктическая клубничная морская лилия. Центральное тело животного похоже на клубнику, а его цвет может изменяться от пурпурного до темно-красного. Эти животные обитают на глубине от 65 до 1170 м.