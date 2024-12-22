Ученые нашли еще одну причину медленного роста волос: вы о ней даже не думали

По словам исследователей, причиной плохого роста волос может стать периодическое голодание - режим питания, который связывают с различными потенциальными преимуществами для здоровья, такими как потеря веса и уменьшение воспаления.

Также периодическое голодание может снижать риск диабета 2 типа, развитие сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.

Однако такая система питания, как показывает исследование, может замедлить рост волос. Кроме того, такая диета повышает риск камней в желчном пузыре, развитие рака толстой кишки.

Исследователи провели небольшое клиническое испытание и пригласили добровольцев, которые придерживались диеты с периодическим голоданием. Голодание по 18 часов в сутки ежедневно привело к снижению скорости роста волос на 18% по сравнению с контрольной группой, которая придерживалась обычной системы питания.

"Человеческая популяция очень неоднородна, поэтому последствия могут быть разными для разных людей. Мы не хотим отпугивать людей от практики периодического голодания, поскольку оно связано со многими полезными эффектами. Просто важно знать, что оно может иметь некоторые непредвиденные эффекты. Мы планируем исследовать, как этот процесс влияет на регенерацию в других тканях. Например, как голодание влияет на заживление ран на коже", - говорит главный исследователь Школы наук о жизни Университета Вестлейк в Китае Бинг Занг.

По словам директора Центра снижения веса и метаболического здоровья Медицинского центра Университета Хакенсак Ганса Дж. Шмидта, у многих пациентов наблюдается некоторая степень потери волос во время быстрой потери веса.

Периодическое голодание нарушает цикл, в частности, влияет на фазу покоя и фазу роста. Это может повлиять не только к замедлению или снижению роста волос, но и к выпадению волос.

Механизм включает изменения в гормональной регуляции, метаболических путях и даже функции стволовых клеток в волосяных фолликулах. Будут обычные периоды выпадения, но без активного роста будет выпадение волос.