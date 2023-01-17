Ученые обнаружили останки уникального пернатого динозавра! Вот каким он был

В чилийской Патагонии палеонтологи обнаружили окаменевшие останки пернатых динозавров. Это самая южная точка мира, где выявляли кости динозавров, кроме Антарктиды. Ученые воспроизвели внешний вид доисторического животного и показали, как оно выглядело.

Что известно о раскопках

Ученые обнаружили останки нескольких доисторических животных. Среди них - мегарапторы, которые до вымирания доминировали в этом регионе. Это мясоидные динозавры, обитавшие в Южной Америке в меловом периоде (около 70 миллионов лет назад). Найденные окаменелости достигают 10 метров в длину.

Палеонтологи целенаправленно искали останки больших динозавров, поскольку там раньше находили только остатки их жертв.

"Мы знали, что там, где водились крупные млекопитающие, должны были жить и большие хищники, но нам не везло их найти", - рассказал директор Чилийского Антарктического института Марсело Леппе.

В ходе исследований нашли также и остатки уненлагий. Эти динозавры, вероятно, были покрыты перьями.

"Эти уненлагии имеют характеристики, которые отсутствуют у аргентинских или бразильских экземпляров. Это может быть новый вид, очень вероятно, или они принадлежат к другой семье динозавров", - рассказал исследователь из Чилийского университета Джаред Амудео.

Так выглядели уненлагии (скриншот)

Эти открытия позволят лучше понять последствия падения метеорита на мексиканский полуостров Юкатан. Вероятно, именно это спровоцировало вымирание динозавров около 65 миллионов лет назад.

Результаты раскопок свидетельствуют о резком падении температуры и волнах сильного похолодания продолжительностью в несколько тысяч лет на территории современной Патагонии. До этого там был теплый климат, который преобладал в течение большей части мелового периода.

"Большое биологическое разнообразие, которое мы наблюдаем, стало реакцией на очень мощные экологические стимулы. Этот мир уже был в кризисном состоянии до падения метеорита, об этом свидетельствуют и горные породы долины Рио-де-лас-Чинас", - отметил Марсело Леппе.