Вчені знайшли рештки унікального пернатого динозавра! Ось яким він був

У чилійській Патагонії палеонтологи знайшли скамʼянілі рештки пернатих динозаврів. Це найпівденніша точка світу, де виявляли кістки динозаврів, крім Антарктиди. Науковці відтворили зовнішній вигляд доісторичної тварини і показали, який вигляд вона мала.

Що відомо про розкопки

Учені знайшли рештки кількох доісторичних тварин. Серед них - мегараптори, які до вимирання домінували у цьому регіоні. Це мʼясоїдні динозаври, що мешкали в Південній Америці у крейдяному періоді (близько 70 мільйонів років тому). Знайдені скам'янілості сягають 10 метрів завдовжки.

Палеонтологи цілеспрямовано шукали останки великих динозаврів, оскільки раніше там знаходили тільки рештки їхніх жертв.

"Ми знали, що там, де водилися великі ссавці, мали жити й великі хижаки, але нам не таланило їх знайти", - розповів директор Чилійського Антарктичного інституту Марсело Леппе.

Під час досліджень знайшли також і рештки уненлагій. Ці динозаври, ймовірно, були вкриті пірʼям.

"Ці уненлагії мають характеристики, які відсутні в аргентинських або бразильських екземплярів. Це може бути новий вид, що дуже ймовірно, або вони належать до іншої родини динозаврів", - розповів дослідник із Чилійського університету Джаред Амудео.

Такий вигляд мали уненлагії (скриншот)

Ці відкриття дозволить краще зрозуміти наслідки падіння метеорита на мексиканський півостров Юкатан. Ймовірно саме це спровокувало вимирання динозаврів близько 65 мільйонів років тому.

Результати розкопок свідчать про різке падіння температури та хвилі сильного похолодання тривалістю до кількох тисяч років на території сучасної Патагонії. До цього там був теплий клімат, який переважав протягом більшої частини крейдяного періоду.

"Велика біологічна різноманітність, яку ми спостерігаємо, стала реакцією на дуже потужні екологічні стимули. Цей світ уже був у кризовому стані до падіння метеорита, про це свідчать і гірські породи долини Ріо-де-лас-Чінас", - зауважив Марсело Леппе.