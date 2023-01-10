Археологи раскопали колодец с ритуальными украшениями! Этой находке более 3000 лет

В колодце обнаружили редкие украшения и посуду. Вероятно, этими вещами в древности хотели задобрить богов, чтобы прекратилась засуха.

Немецкие археологи нашли хорошо сохранившиеся остатки деревянного колодца бронзового века, наполненного ритуальными вещами. Этой находке более 3000 лет.

Чем уникальна археологическая находка

"Чрезвычайно редко колодец так хорошо сохраняется в течение 3000 лет. Его деревянные стены полностью сохранились в нижней части и частично влажные от грунтовых вод. Этим также объясняется хорошее состояние находок с органических материалов, которые сейчас исследуются более внимательно. Мы надеемся, что это даст нам больше информации о повседневной жизни поселенцев того времени", - рассказывает д-р Йохен Габерстрох, ответственный археолог в Государственном ведомстве по охране памятников Баварии.

В колодце ученые обнаружили 26 бронзовых шпилек для одежды, янтарные бусины, две металлические спирали, зуб животного, завернутый в металл для изготовления подвески, и более 70 керамических предметов посуды.

Посуда, которую вынули со дна колодца (фото: The history blog)

Среди них были кубки, горшки, украшенные миски. Вся посуда качественная, тонко обработанная. Это не были предметы повседневного обихода, а достаточно дорогие изделия. Такие обычно находят в могилах средней бронзовой эпохи (1800-1200 гг. до н. э.). Их состояние свидетельствует о том, что их осторожно опустили в воду, а не уронили или выбросили.

Ценности, которым более 3000 лет (фото: The history blog)

Ранее в районе Гермеринга обнаружили остатки поселений эпохи бронзы, а также более 70 колодцев, датируемых периодом от бронзового века до раннего средневековья.

Сначала обнаруженная скважина имела глубину более пяти метров. Что гораздо глубже других. Это свидетельствует о том, что ее использовали в то время, когда уровень грунтовых вод снизился, вероятно, из-за длительного периода засухи.

Остатки древнего колодца (фото: The history blog)

Засуха могла побуждать жителей к принесению пожертвования в виде драгоценностей, чтобы успокоить божества.

На территории, где обнаружили колодец, ранее уже задокументировали около 13500 археологических находок, в основном из бронзового века и раннего средневековья.

Некоторые находки сейчас исследуют и консервируют в Государственном ведомстве по охране памятников Баварии. После реставрационных работ планируют передать в музеи города Гермеринг.

Остатки посуды, найденной в колодце (фото: The history blog)