Археологи раскопали колодец с ритуальными украшениями! Этой находке более 3000 лет
Немецкие археологи нашли хорошо сохранившиеся остатки деревянного колодца бронзового века, наполненного ритуальными вещами. Этой находке более 3000 лет.
В колодце обнаружили редкие украшения и посуду. Вероятно, этими вещами в древности хотели задобрить богов, чтобы прекратилась засуха.
Об этом сообщил ресурс The history blog.
Чем уникальна археологическая находка
"Чрезвычайно редко колодец так хорошо сохраняется в течение 3000 лет. Его деревянные стены полностью сохранились в нижней части и частично влажные от грунтовых вод. Этим также объясняется хорошее состояние находок с органических материалов, которые сейчас исследуются более внимательно. Мы надеемся, что это даст нам больше информации о повседневной жизни поселенцев того времени", - рассказывает д-р Йохен Габерстрох, ответственный археолог в Государственном ведомстве по охране памятников Баварии.
В колодце ученые обнаружили 26 бронзовых шпилек для одежды, янтарные бусины, две металлические спирали, зуб животного, завернутый в металл для изготовления подвески, и более 70 керамических предметов посуды.
Посуда, которую вынули со дна колодца (фото: The history blog)
Среди них были кубки, горшки, украшенные миски. Вся посуда качественная, тонко обработанная. Это не были предметы повседневного обихода, а достаточно дорогие изделия. Такие обычно находят в могилах средней бронзовой эпохи (1800-1200 гг. до н. э.). Их состояние свидетельствует о том, что их осторожно опустили в воду, а не уронили или выбросили.
Ценности, которым более 3000 лет (фото: The history blog)
Ранее в районе Гермеринга обнаружили остатки поселений эпохи бронзы, а также более 70 колодцев, датируемых периодом от бронзового века до раннего средневековья.
Сначала обнаруженная скважина имела глубину более пяти метров. Что гораздо глубже других. Это свидетельствует о том, что ее использовали в то время, когда уровень грунтовых вод снизился, вероятно, из-за длительного периода засухи.
Остатки древнего колодца (фото: The history blog)
Засуха могла побуждать жителей к принесению пожертвования в виде драгоценностей, чтобы успокоить божества.
На территории, где обнаружили колодец, ранее уже задокументировали около 13500 археологических находок, в основном из бронзового века и раннего средневековья.
Некоторые находки сейчас исследуют и консервируют в Государственном ведомстве по охране памятников Баварии. После реставрационных работ планируют передать в музеи города Гермеринг.
Остатки посуды, найденной в колодце (фото: The history blog)
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