Ученые нашли место захоронения философа Платона. В этом помог ИИ

Ученые многие годы пытались найти место захоронения древнегреческого философа Платона. Ключевым в разгадке этой тайны стал старинный свиток, частично уцелевший после извержения вулкана Везувия в 79 году нашей эры. Его расшифровали с помощью искусственного интеллекта.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального исследовательского совета Италии.
Куски обугленного папируса нашли в Геркулануме - древнеримском городе, расположенном вблизи Помпей. Оба города разрушило извержение Везувия.
Философ из Пизанского университета Грациано Раноккиа и его коллеги использовали искусственный интеллект для расшифровки папируса.
Один свиток содержал текст философа-эпикурейца Филодема Гадарского "История Академии". Ученый, живший в 110-30 годах до нашей эры, подробно описал академию, которую Платон основал в четвертом веке. Также в этом труде есть информация о жизни Платона и месте его погребения.
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