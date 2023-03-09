Ученые выяснили, что богатство делает человека счастливым, но только до определенной суммы

В новом исследовании ученые смогли определить влияние богатства на возможность приносить человеку счастье, научно опровергнув при этом истинность известной поговорки, что такое чувство за деньги не купишь.

Также специалисты из университетов Пенсильвании и Принстона в США смогли определить граничную сумму, после которой уравнение "больше денег - больше счастья" не работает.

Вместе с выводами ученых относительно влияния высоких доходов на способность осчастливливать их владельца старший научный сотрудник Уортонской школы Пенна и ведущий автор статьи Мэтью Киллингсворт делает важное предостережение: это зависит от того, счастливы ли вы в первую очередь.

"Исключением являются финансово обеспеченные, но несчастливые люди. Например, если вы богаты и несчастны, дополнительные деньги не помогут. Для всех остальных большее количество денег ассоциировалось с более высоким уровнем счастья в несколько разной степени", - поясняет он.

Специалисты проанализировали предыдущие научные труды на тему денег и счастья, провели собственные исследования и пришли к выводу, что солидное финансовое состояние действительно может обеспечить человека эмоциональным благополучием, но только на сумму до 75 тысяч долларов, после которой богатство не коррелирует с чувством счастья.

В окончательных результатах исследования говорится, что счастье и доход имеют не одну, а три связующие линии.

"Эта функция различается у людей с разным уровнем эмоционального благополучия", - отметила профессор и соавтором исследовательской работы Барбара Меллерс.

Она объяснила, что:

у наименее счастливых уровень эмоционального благополучия увеличивается с доходом до предела в 100 тысяч долларов, затем стабилизируется, в то время как у людей с более высоким чувством счастья связь остается линейной даже после этого порога, а для самых счастливых связь между доходом и счастьем на самом деле ускоряется после 100 тысяч долларов.

Киллингсворт подытоживает, что счастье за деньги купить, видимо, действительно можно, при этом "вполне возможно быть богатым и несчастным".

"Деньги - это лишь один из многих факторов, определяющих счастье. Деньги не являются секретом счастья, но они, вероятно, могут немного помочь", - подчеркивает он.