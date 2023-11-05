Ученые выяснили, как чужие ошибки в речи влияют на физическое состояние людей

Что показало исследование

Лингвист Дагмар Девьяк и профессор психологии языка Петар Милин привлекли к исследованию 41 взрослого британца. Им дали прослушать 40 образцов английского языка, половина из которых содержала грамматические ошибки.

Ученые записывали вариабельность сердечного ритма (ВСР) участников во время прослушивания. ВСР фиксирует время между последовательными ударами сердца. Эти интервалы учащаются во время стресса.

Результаты показали, что чем больше ошибок человек слышит, тем чаще становится его сердцебиение. А это признак стресса. Проще говоря, симпатическая нервная система активирует реакцию "бей или беги", как во время угрозы или предполагаемой опасности.

"Результаты этого исследования привлекают внимание к новому измерению сложной взаимосвязи между физиологией и познанием. Эту связь исследовали с помощью различных методов от слежки за глазами через электроэнцефалографию до визуализации мозга. Но связи между познанием языка и вегетативной нервной системой до сих пор уделялось меньше внимания", - заявил Дивьяк.

Полученные результаты можно использовать для дальнейшего изучения психолингвистики.

"Это исследование предоставляет нам новый метод для изучения аспектов познания, которые нельзя наблюдать напрямую. Это особенно ценно в работе с пользователями языка, которые не могут устно выражать свое мнение из-за молодости, или пожилого возраста, или плохого здоровья", - добавил лингвист.

"Ваши знания о родном языке в значительной степени неявны, потому что его изучение не требовало от вас значительных размышлений. Это означает, что вам будет трудно определить, что именно правильно или неправильно в предложении, и объяснить, почему это так. Однако точная оценка лингвистических способностей человека важна для решения многих вопросов, касающихся основных сфер жизни, связанных с познанием, в частности здоровья мозга", - объяснил Девьяк.