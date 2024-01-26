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Ученые "воскресили" динозавра, чтобы проверить одну теорию (видео)

Зачем ученые "возродили" динозавра (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Ученые считают, что маленькие пернатые динозавры использовали свои крылья, чтобы выманивать добычу из укрытия. Чтобы проверить свою теорию, команда "воскресила" доисторическое существо в виде робота-динозавра.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию IFLScience.

Как выглядит "современный динозавр"

Многие мелкие нептаховые динозавры имели перья. Но один особый тип перьев встречается только у Pennaraptora. Эти перья присутствовали на их протокрыльях, которые были слишком малыми для полета, и на хвостах. Зачастую они были с контрастными узорами.

Несмотря на то, что функция этих крыльев неизвестна, команда считает, что демонстрация их оперения могла быть использована, чтобы выманивать добычу из укрытий, облегчив этим охоту.

"Динозавры были насекомоядными и всеядными. Они выманивали насекомых из тайников, чтобы поесть. Такое поведение все еще можно наблюдать у живых видов птиц, таких как большой бегун (Geococcyx californianus) и северный пересмешник (Mimus polyglottos). Их оперение выманивает добычу из укрытия, позволяя животному преследовать его и съесть", - говорят ученые.

Чтобы проверить эту теорию, команда разработала Робоптерикса, работа-динозавра с протокрылами. Робот создан на основе пеннарапторового динозавра Caudipteryx, который жил примерно 124 миллиона лет назад. Считается, что он был примерно такого же размера, как павлин.

Затем команда оценила поведение кузнечиков в ответ на демонстрацию крыльев робота, используя эту конкретную группу насекомых, поскольку они принадлежат к прямокрылым, который также существовал 124 миллиона лет назад.

Робоптерикс использовался в нескольких последовательностях, имитирующих разные так называемые демонстрации преследования. В эти показания включены моменты, когда протокрыла широко расправлены, хвост приподнят, а затем крылья сложены назад и хвост опущен.

 

Удалось ли доказать теорию

Результаты показали, что 93% тестируемых кузнечиков сбежали, когда робот использовал протокрылья по сравнению с лишь 47%, когда робот не использовал крылья. Также была значительная связь между белыми пятнами на крыльях и перьями на хвосте и вероятностью того, что лошадки убегут.

В общем, команда считает, что это может объяснить, как использовались перья на протокрыльях и хвостах, и почему они могли развиваться у динозавров.

Читайте также о том, что ученые обнаружили нового тиранозавра.

Ранее мы писали о том, что ученые показали идеально сохранившийся эмбрион динозавра, который нашли в окаменевшем яйце.

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