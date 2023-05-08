Ученые обнаружили неожиданную опасность, которая скрывается в древних городах майя: что известно

Какие опасности скрывают древние города майя

Исследователи обнаружили, что это загрязнение под древними городами не является современным. Ученые уверяют, что это результат широкого использования древней цивилизацией ртути и ртутьсодержащих продуктов приблизительно между 250 и 1100 годами н.э.

Есть районы, где загрязнение настолько серьезно, что сегодня может представлять угрозу здоровью археологов.

"Загрязнение окружающей среды ртутью обычно наблюдается в современных городских районах и промышленных ландшафтах. Обнаружение ртути, погребенной глубоко в почвах и отложениях в древних городах майя, трудно объяснить, пока мы не начнем рассматривать археологию региона, которая говорит нам, что майя использовали ртуть на протяжении столетий", - говорит доктор Дункан Кук, доцент кафедры географии Австралийского католического университета.

Остатки древних городов майя (фото: Википедия)

Древнее антропогенное загрязнение

Ученые исследовали, что загрязнение ртутью в разных регионах имеет разную концентрацию. Она колеблется от 0,016 промилле в Актункане до 17,16 промилле в Тикале. Для сравнения, порог токсического воздействия для ртути в осадочных отложениях определяется как 1 ppm.

Авторы исследования подчеркивают, что запечатанные сосуды, наполненные "элементарной" (то есть редкой) ртутью, были найдены в нескольких местах майя, например, в Кирикуа в Гватемале, Эль-Параисо в Гондурасе и бывшем мультиэтническом мегаполисе Теотиуакан в Центральной Мексике.

В других местах региона майя археологи нашли предметы, нарисованные ртутью, в основном изготовленными из минерала киновари.

Исследователи пришли к выводу, что древние майя часто использовали киноварь и ртутьсодержащие краски и порошки для декора. Затем эта ртуть могла вымываться из внутренних двориков, полов, стен и керамики, а затем распространяться в грунт и воду.

"Для майя эти предметы могли содержать "силу души", которая находилась в крови. Следовательно, блестящий красный пигмент киновари был неоценимым и священным веществом, но одновременно и смертоносным. И это "наследие" сохраняется в почвах вокруг городов майя", - рассказал доктор Николас Даннинг, профессор Университет Цинциннати.

Остатки древних городов майя (фото: Википедия)

Поскольку ртуть редко встречается в известняке, лежащем под большей частью региона майя, они предполагают, что элементарная ртуть и киноварь, найденные на местах майя, могли быть первоначально извлечены из известных месторождений на северных и южных границах древнего мира майя и быть импортированы в города торговцами.

Опасность для здоровья

Вся эта ртуть представляла бы опасность для здоровья древних майя: например, последствия хронического отравления ртутью включают в себя повреждение центральной нервной системы, почек и печени, а также вызывают тремор, ухудшение зрения и слуха, паралич и психические проблемы.

Интересно, что один из последних правителей майя в Тикале, Темное Солнце, правивший около 810 г. н. э., изображенный на фресках патологически толстым. Ожирение является известным эффектом метаболического синдрома, который может быть вызван хроническим отравлением ртутью.

Требуются дополнительные исследования, чтобы определить, повлияла ли ртуть на большие социокультурные изменения и тенденции в мире майя, например в конце классического периода.