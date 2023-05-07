Самая мистическая загадка века: ученый раскрыл тайну Бермудского треугольника

Тайна Бермудского треугольника волновала человечество последние 70 лет. Этот участок океана расположен в западной части Северной Атлантики и известна тем, что там аномально многое бесследно исчезает самолетов и кораблей. Многие верят, что этот треугольник связан со сверхъестественными силами, а некоторые даже выдвигают теорию об инопланетянах, которые похищают людей.

Однако один учёный заявляет, что разгадал тайну Бермудского треугольника. Об этом пишет BGR .

Что скрывает Бермудский треугольник

У ученого из Сиднейского университета в Австралии может быть логическое объяснение Бермудского треугольника. Карл Крушельницкий говорит, что процент пропавших самолетов и кораблей в этом треугольнике такой же, как и в других местах мира, особенно если смотреть на то, сколько транспорта проходит через эту территорию.

Основываясь на этом, Крушельницкий уверяет, что Бермудский треугольник на самом деле не такой загадочный. Ученый считает, что многие исчезновения самолетов и кораблей произошли из-за плохой погоды или даже в результате неправильных решений экипажа, а не из-за огромных морских существ, сверхъестественных сил или инопланетян.

Расположение Бермудского треугольника (фото: GEMINI/Adobe)

Какие есть подтверждения теории ученого

В 1945 году рейс 19 - группа из пяти бомбардировщиков ВМС США - пропал без вести в этом треугольнике. Несмотря на поиски пропавших самолетов, никаких обломков так и не было найдено, что еще больше усугубляет тайну вокруг Бермудского треугольника.

Крушельницкий заявляет, что из 14 членов экипажа только один был опытным пилотом. Кроме того, этот пилот принимал неправильные решения и в день полета он появился в состоянии похмелья.

Ученый также утверждает, что погода в день, когда рейс 19 исчез, была штормовой, с волнами до 15 футов в высоту. Стенограммы по радио с полета показывают, что главный пилот и другой не пришли к согласию относительно того, в каком направлении двигаться.

Также лейтенант Чарльз Тейлор (ведущий пилот путешествия) считал, что он находится над Флоридой-Кис и что его компас не работает. Он не согласился с младшим пилотом по поводу полета и вернул полет на восток, а не на запад, возможно, потащив его дальше в Атлантику.

Учитывая плохую погоду и ограниченное количество горючего, вполне возможно, что рейс 19 упал в море. И поскольку океан глубок в этом регионе, было бы трудно увидеть какие-либо обломки на дне, даже если их искали в нужном месте.

Также отмечается, что этот регион океана настолько велик, маловероятно, что люди когда-нибудь должным образом исследуют дно, а это значит, что у нас никогда не будет окончательного ответа.