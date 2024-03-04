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Огромные дыры в небе. Спутник NASA передал изображения таинственного явления на Земле

Понедельник 04 марта 2024 14:30
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Огромные дыры в небе. Спутник NASA передал изображения таинственного явления на Земле Спутник NASA сфотографировал странные облака искусственного происхождения (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Космический аппарат NASA Terra, ответственный за мониторинг поверхности Земли и облачного покрова, зафиксировал изображение необычных, редких облаков у западного побережья Флориды. Они напоминают гигантские кольца и выглядят весьма необычно, не соответствуя типичным естественным образованиям.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Соединенного Королевства Daily Mail.

Сведения об облаках, которые выглядят как кольца или продырявленные классические облака, документировались с 1940-х годов. Но только около 15 лет назад учёные смогли понять, как они формируются, а несколько лет назад эти образования попали в каталог облаков Всемирной метеорологической организации под названием "кавумы".

Огромные дыры в небе. Спутник NASA передал изображения таинственного явления на ЗемлеТакие облака были зафиксированы у западного побережья Флориды (фото: NASA Visible Earth)

Как появляются "дырявые" облака

Существует естественный процесс, который приводит к формированию так называемых "дырявых" облаков, но чаще всего они возникают под влиянием человеческой деятельности, а именно - действия самолетов.

Эти явления, называемые кавумами, проявляются в облаках среднего уровня, состоящих из переохлажденных капель, которые не превращаются в частицы льда из-за отсутствия ядер для кристаллизации.

Когда самолет пронизывает такое облако под определенным углом, он инициирует процесс кристаллизации, что приводит к снижению плотности частиц и образованию видимого проема.

Огромные дыры в небе. Спутник NASA передал изображения таинственного явления на Земле
Вид "дырявых" облаков снизу (фото:TikTok)

Ранее считалось, что самолеты создают ядра кристаллизации своими выбросами, но новые исследования показали, что процесс может начаться без этих частиц благодаря мощным турбулентным потокам, вызванным прохождением летящего воздушного судна.

На некоторых участках, из-за снижения плотности, происходит резкое падение температуры, и переохлажденные капли замерзают без участия мельчайших частиц. В частности, обнаруженные недавно кавумы у западного побережья Флориды связаны с интенсивным воздушным движением вокруг аэропорта Майами и благоприятными температурными условиями.

Огромные дыры в небе. Спутник NASA передал изображения таинственного явления на ЗемлеТакие облака возникают не без участия человека (фото: Х/Más Noticias Televisión)

Исследователи не исключают, что в определенных угловых ракурсах эти дыры в облаках могут казаться чем-то необычным, например, следами от НЛО.

Напомним, что в NASA исследовали, можно ли уничтожить астероид, угрожающий Земле.

Мы также писали, что телескопы NASA зафиксировали "Зеленого монстра" среди звездных обломков.

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