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Ученые разработали инкубатор для выращивания детей. Такого вы еще не видели! (фото)

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Среда 14 декабря 2022 20:56
Ученые разработали инкубатор для выращивания детей. Такого вы еще не видели! (фото) Разработка такой концепции станет настоящим прорывом в мире медицины (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Йеменский молекулярный биотехнолог Хашем Аль-Гайли заявил, что впервые в мире разработала концепцию инкубатора для выращивания детей.

По текущим подсчетам система сможет "выносить" до 30 000 детей в год, а будущие родители будут наблюдать за их развитием через мобильное приложение.

О необычном изобретении сообщили на сайте научно-технического издания Science And Stuff.

Почему разработка полезна?

В мире давно идет дискуссия по поводу того, что популяция Земли сокращается. В конце концов, некоторые приходят к выводам, что таким образом человечество постепенно вымирает. Изобретатель станции для искусственного выращивания детей EctoLife говорит, что создал ее для продолжения этой дискуссии.

По словам Аль-Гайли, концепция искусственной матки EctoLife изменит жизнь многих, кто пытается забеременеть. К тому же он говорит, что концепция EctoLife поможет оставить выкидыш в прошлом.

Ученые разработали инкубатор для выращивания детей. Такого вы еще не видели! (фото)Ученые разработали инкубатор для выращивания детей. Такого вы еще не видели! (фото)Ученые разработали инкубатор для выращивания детей. Такого вы еще не видели! (фото)

Так смотрится концепция разработки EctoLife (фото: scienceandstuff.com)

"Это идеальное решение для женщин, которым хирургически удалили матку из-за рака или других осложнений. Это также может помочь решать проблемы, связанные с низким количеством сперматозоидов", - с энтузиазмом рассказывает Аль-Гайли.

Ранее учёные демонстрировали подобные технологии и даже выращивали в них ягнят. И, по мнению ученого, разработка концепции EctoLife - это просто следующий логический шаг.

Каким будет процесс оплодотворения?

Прежде всего, будущие родители должны объединить яйцеклетку и сперматозоид посредством оплодотворения in vitro. Это позволит отбирать только жизнеспособные и генетически лучшие эмбрионы.

Ученые разработали инкубатор для выращивания детей. Такого вы еще не видели! (фото)

ЭКО можно использовать для создания генетически хороших эмбрионов (фото: scienceandstuff.com)

Аль-Гайли уточняет, что генетически лучшими эмбрионами являются прежде всего те, у которых нет генетических проблем, которые могут привести к выкидышу. Однако этот процесс также можно использовать для скрининга врожденных пороков.

В EctoLife ребенок будет получать все питательные вещества в соответствии с его потребностями. Также будет возможность мониторить физические особенности ребенка и отслеживать любые потенциальные отклонения от нормы.

Внутри EctoLife будут размещены камеры, позволяющие родителям почувствовать то, что видит и слышит их ребенок. А еще за развитием малыша можно будет наблюдать через мобильное приложение.

Более того, родители даже смогут воспроизводить собственные голоса через динамики, чтобы ребенок к ним привыкал.

Ученые разработали инкубатор для выращивания детей. Такого вы еще не видели! (фото)

Модель приложения для наблюдения за развитием ребенка (фото: scienceandstuff.com)

Раньше мы рассказывали, можно ли спланировать пол будущего ребенка. Врач дал четкий ответ.

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