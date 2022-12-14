Ученые разработали инкубатор для выращивания детей. Такого вы еще не видели! (фото)
Йеменский молекулярный биотехнолог Хашем Аль-Гайли заявил, что впервые в мире разработала концепцию инкубатора для выращивания детей.
По текущим подсчетам система сможет "выносить" до 30 000 детей в год, а будущие родители будут наблюдать за их развитием через мобильное приложение.
О необычном изобретении сообщили на сайте научно-технического издания Science And Stuff.
Почему разработка полезна?
В мире давно идет дискуссия по поводу того, что популяция Земли сокращается. В конце концов, некоторые приходят к выводам, что таким образом человечество постепенно вымирает. Изобретатель станции для искусственного выращивания детей EctoLife говорит, что создал ее для продолжения этой дискуссии.
По словам Аль-Гайли, концепция искусственной матки EctoLife изменит жизнь многих, кто пытается забеременеть. К тому же он говорит, что концепция EctoLife поможет оставить выкидыш в прошлом.
Так смотрится концепция разработки EctoLife (фото: scienceandstuff.com)
"Это идеальное решение для женщин, которым хирургически удалили матку из-за рака или других осложнений. Это также может помочь решать проблемы, связанные с низким количеством сперматозоидов", - с энтузиазмом рассказывает Аль-Гайли.
Ранее учёные демонстрировали подобные технологии и даже выращивали в них ягнят. И, по мнению ученого, разработка концепции EctoLife - это просто следующий логический шаг.
Каким будет процесс оплодотворения?
Прежде всего, будущие родители должны объединить яйцеклетку и сперматозоид посредством оплодотворения in vitro. Это позволит отбирать только жизнеспособные и генетически лучшие эмбрионы.
ЭКО можно использовать для создания генетически хороших эмбрионов (фото: scienceandstuff.com)
Аль-Гайли уточняет, что генетически лучшими эмбрионами являются прежде всего те, у которых нет генетических проблем, которые могут привести к выкидышу. Однако этот процесс также можно использовать для скрининга врожденных пороков.
В EctoLife ребенок будет получать все питательные вещества в соответствии с его потребностями. Также будет возможность мониторить физические особенности ребенка и отслеживать любые потенциальные отклонения от нормы.
Внутри EctoLife будут размещены камеры, позволяющие родителям почувствовать то, что видит и слышит их ребенок. А еще за развитием малыша можно будет наблюдать через мобильное приложение.
Более того, родители даже смогут воспроизводить собственные голоса через динамики, чтобы ребенок к ним привыкал.
Модель приложения для наблюдения за развитием ребенка (фото: scienceandstuff.com)
Раньше мы рассказывали, можно ли спланировать пол будущего ребенка. Врач дал четкий ответ.
Читайте также, как ученые вылечили болезнь у еще не родившегося ребенка.