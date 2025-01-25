Ученые раскрыли тайну 200-летней "ведьминской" бутылки: что в ней было вместо рома?

В британском Линкольншире ученые нашли бутылку, которая была изготовлена почти 200 лет назад. Ученые думали, что содержимое этой бутылки - это ром, однако то, что было внутри - их очень смутило.
Что было в 200-летней бутылке, которую называют ведьминской, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science.
В британском городе Клиторпс на строительной площадке найдена бутылка, изготовленная между 1790 и 1840 годами. Сначала считали, что в ней может быть старинный ром, но правда оказалась значительно интереснее.
Владелец бутылки передал ее в отдел сохранения культурного наследия Университета Линкольна и попросил сохранить ее неповрежденной и идентифицировать содержимое, не удаляя пробку.
Для анализа бутылки ученые использовали современные технологии: рентгеновское флуоресцентное (XRF) сканирование и мультиспектральную визуализацию. Эти методы помогли заглянуть внутрь, не откупоривая сосуд.
Результаты показали, что бутылка наполнена жидкостью с органическим составом и небольшим осадком из растительных материалов. Именно поэтому ученые заподозрили, что это одна из бутылок, которую называли ведьминской.
Что было в 200-летней "ведьминской" бутылке (фото: Джозефин Маккензи)
Ведьмовские бутылки - это талисманы, которые были распространены в Великобритании в 18-19 веках. Считалось, что их использовали для защиты от злых духов. В подобных бутылках была моча, травы, обломки костей или гвозди, что соответствовало магическим традициям того времени.
В этом случае химический анализ подтвердил, что бутылка содержала человеческую мочу и растительные остатки. А вот твердых предметов не было обнаружено.
По словам ученых, такие практики особенно популярными были в соседней Восточной Англии, где бутылки закапывали в землю или держали в доме для защиты.
Интересные факты
После проведения опытов бутылку сохранят и выставят на выставки студентов Университета Линкольна в июне 2025 года. После этого реликвию вернут владельцу - вместе с ее интересным и необычным содержимым.
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