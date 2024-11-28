Врач рассказал, что поможет навсегда бросить курить

Хотите бросить курить? Врач поделился своим мнением о том, что может изменить ситуацию для тех, кто пытается бросить эту привычку, независимо от того, как долго они курят.

Как это сделать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Майкла Литрела.

Как бросить курить

Эксперт поделился простой стратегией, которая поможет курильщикам бросить привычку перед Новым годом.

Врач Майк Литрел обратился к TikTok, чтобы поделиться своими советами, признавая, что хотя все "знают, что курение вредно для вас", бросить курить или сократить количество курения может быть сложной задачей.

Он предполагает, что курящим в течение длительного времени может быть труднее бросить. Однако этим людям поможет метод постепенного сокращения количества сигарет.

Майк предлагает каждый день сокращать количество выкуренных сигарет на одну. Например, вы курите 15 сигарет в день, поэтому завтра старайтесь сократить это количество до 14.

Он добавил, что хотя полностью бросить курить – это наилучшее решение, но это не всегда возможно, поскольку некоторые люди "настолько любят курить, что не хотят бросать полностью".

Врач Литрел часто советует своим пациентам выкуривать всего три сигареты в день. Но это касается тех, кто совсем не хочет прощаться с плохой привычкой.

Эксперты советуют устанавливать "дату отказа" для тех, кто пытается бросить курить таким образом".

"Попытайтесь уменьшить количество сигарет, которые вы выкуриваете ежедневно, еженедельно и две недели до даты отказа", - говорят они.