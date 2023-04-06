Ученые показали уникальную змею: она превращается в колесо во время опасности (видео)

Змеи считаются хитрыми и изворотливыми созданиями и про них не зря есть множество поговорок. Они состоят из набора мышц, костей, острых зубов, кожи и казалось бы - у них нет особого выбора, как именно перемещаться в пространстве.

Однако необычная змея, о которой рассказали в Science Alert, нашла совершенно новый способ спасаться от опасности.

Группа исследователей из университета Малайзии долгое время наблюдала за карликовой тростниковой змеей. Оказалось, что эта южно-азиатская малютка во время опасности совершает совершенно необычные движения, чтобы скрыться от противника. Ученым удалось заснять ее пируэты на видео.

"Мы подробно сообщаем о наблюдении за новым поведением побега, который использует этот вид змеи - колесом. Ранее были лишь случайные сообщения о таком поведении змей и это первый раз, когда феномен был официально задокументирован с изображениями и подробным описанием", - рассказал руководитель исследования, биолог Эван Сенг Хуата Куа.

У змей существует много различных стратегий, которые позволяют им охотиться или избегать встречи с более крупными хищниками. Это камуфляж, бегство, агрессия, оборонная поза и даже прикинуться мертвой.

Карликовые камышовые змеи очень маленькие и они особенно уязвимы перед другими животными. Они передвигаются преимущественно ночью, а днем прячутся под бревнами или в листве.

Такие змеи вырастают до 23 см в длину и часто становятся идеальной закуской для хищников, крупных змей и даже для птиц. Именно поэтому таким змейкам было необходимо выработать свой вариант защиты или побега.

Фото: Evan Quah

Впервые это ноу-хау заметили в 2019 году в Малайзии - вечером исследователи наткнулись на такую змею. Она скрутилась в колесо и буквально укатилась от них.

"Когда змея приблизилась, она испугалась, свернула свое тело в петлю и принялась катиться, чтобы скрыться. Змея промчалась примерно 1,5 метра менее чем за 5 секунд вниз по дороге. Катясь по склону, змея смогла набрать скорость и быстро преодолеть расстояние", - говорится в исследовании.

Ученые поймали змею и положили ее на ровный участок и наблюдали, как она повторяет свое поведение несколько раз. Это позволило им собрать намного больше данных об удивительном поведении змеи.

Она складывает свое тело в S- образную форму, запускает переднюю часть тела в воздух, отталкивается хвостом от земли. Тело оказывается в воздухе, а когда голова касается земли, хвост поворачивается вперед, голова и шея сворачиваются, чтобы снова броситься вперед. Потом весь маневр повторяется.

Ученые отмечают, что странное поведение может иметь ряд преимуществ. В сочетании с пассивной перекаткой это движение помогает змее двигаться быстрее. Еще непонятные движения могут сбить с толку хищников. А уменьшение контакта тела змеи с землей приводит к неровному запаху, что смутит хищников, которые ориентируются на обоняние.