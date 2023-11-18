Ученые показали, как будет выглядеть мини-самолет, которым будет управлять искусственный интеллект (фото)

Как будут выглядеть мини-самолеты

Этот сверхлегкий летательный аппарат может взлетать и приземляться на палубу большого корабля. Разработчики его позиционируют "как игрушку для супербогатых" людей. Самолет сможет заменить водный мотоцикл.

Концепцию самолета разработала компания Klissarov Design. Он называется Acro и создан с учетом морского использования. Хотя разработка только на стадии концепции, создатели считают, что самолет станет хитом.

Этот аппарат можно будет использовать для транспортировки пассажиров на берег или для прогулок над морем.

Так будет выглядеть новейший летательный аппарат (фото: The Sun)

Этот аппарат сможет вертикально взлетать

Этот летательный аппарат будет иметь возможность вертикального взлета и посадки. А легкий и компактный дизайн облегчит его хранение на корабле. Вертолетная площадка не нужна, поскольку самолет может безопасно приземлиться на обычную палубу корабля.

Чтобы облегчить полет, второй пилот будет с искусственным интеллектом.

Летательный аппарат будет электрическим, поэтому его придется заряжать перед эксплуатацией. Остальные функции включают полную тягу на 360 градусов. А его скорость составит 96 км/ч.

Его создатели также рекламируют это судно как акробатическое. Это означает, что его могут использовать, чтобы летать на петлях и выполнять трюки над яхтами.

Хотя акробатический мини-самолет еще на стадии разработки, уже сейчас на него есть спрос.

Мини-самолет будет стоить 160 тыс. долларов (фото: The Sun)