Ученые на старинном глобусе нашли место, где живут драконы. Вот где оно находится

На древних картах нередко мелким шрифтом писали "вот здесь драконы", предупреждая путешественников о бесчисленных опасностях. В традиции средневековой картографии было принято включать иллюстрации морских чудовищ и других мифологических зверей на неизведанные участки карт. Но на исторической карте этот лозунг можно найти крайне редко.

Где, по представлениям древних картографов, живут драконы

Наиболее заметное использование фразы "здесь будут драконы" можно найти на глобусе Ханта-Ленокса, третьем древнейшем известном земном глобусе, датированном примерно 1508 годом. Вдоль восточного побережья Азии на нем содержатся слова "HIC SVNT DRACONES", что на латыни означает "здесь будут драконы".

Считалось, что это единственное известное использование этой фразы, но такую же надпись также нашли на глобусе из страусового яйца, изготовленном примерно в 1504 году.

Изображения драконов на картах встречаются несколько чаще, хотя все еще довольно редко. Одним из примеров является карта Борджиа, карта мира, выгравированная на металлической пластине в нач. 15 в., на которой изображен дракон на периферии возле области, изображающей Азию.

На японской карте 19-го века под названием "История землетрясения" изображен дракон в форме уробороса - это мифологический змей, обвивающий кольцом Землю, схватив себя за хвост. Однако, это очень отличается от изображения драконов в европейской картографии.

Древняя карта Борджіа с обозначением места, где живут драконы (скриншот)

Почему картографы делали такие отметки

Также картографы использовали фразу "hic sunt leones", что в переводе с латыни означает "здесь львы". Однако на картах чаще встречается слово "Terra incognita", что в переводе с латыни означает "Неизвестная земля". Проще говоря, драконов или других мифических существ изображали на картах на тех участках, о которых у исследователей не было никакой информации.

Кроме того, на средневековых и ренессансных картах часто рисовали морских чудовищ.

Историк картографии Чет Ван Дузер считает, что создатели старинных карт не включали этих зверей для украшения или как метафору какой-то неизвестной опасности. По его мнению, картографы в прошлом искренне верили в существование этих монстров и, как и любую природную особенность, они должны были изобразить их на карте.

Он отмечает, что морские чудовища начали исчезать с карт в конце 16 в. в начале эры исследований. Причиной этого стал прогресс науки - исследователи узнали, что эти страшные животные жили только в воображении перепуганных моряков.

Изображение драконов на древних картах (скриншот)