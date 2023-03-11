Ученые оживили вирус "зомби" из вечной мерзлоты. Ему почти 50 тысяч лет!

Вечная мерзлота может скрывать многие тайны

Вечная мерзлота покрывает пятую часть Северного полушария, тысячелетиями лежа в основе арктической тундры и бореальных лесов Аляски, Канады и Сибири. Он служит своеобразной капсулой времени, сохраняя, кроме древних вирусов, мумифицированные остатки ряда вымерших животных.

Ученый из Франции Жан-Мишель Клавери проверил образцы земли, взятые из вечной мерзлоты, чтобы увидеть, могут ли быть вирусные частицы, найденные там, все еще заразны. Его цель - поиск так называемых "вирусов-зомби".

Клавер изучает определенный тип вируса, который он впервые обнаружил в 2003 году. Известны они как гигантские вирусы, ведь они гораздо больше обычной разновидности и видимы под обычным световым микроскопом.

Почему вирус-зомби потенциально опасен

В 2014 году ему удалось оживить вирус, который он и его команда выделили из вечной мерзлоты, сделав его заразным впервые за 30 000 лет. По соображениям безопасности он решил изучить вирус, который может поражать только одноклеточные амебы, а не животных или людей.

Он повторил этот эксперимент в 2015 году, выделив другой тип вируса, который также поражал амеб.

Так выглядит оттаивание вечной мерзлоты (фото: CNN)

В своем последнем исследовании, опубликованном 18 февраля в журнале Viruses, Клавере и его команда выделили несколько штаммов древнего вируса из многих образцов вечной мерзлоты. Оказалось, что каждый из них может инфицировать культивируемые клетки амебы.

Эти последние штаммы представляют пять новых семейств вирусов в дополнение к двум, которые ученый возродил ранее.

Древнему вирусу почти 50 тысяч лет

Древнейшему вирусу было около 48 500 лет, и он происходит из образца земли, взятого из подземного озера на глубине 16 метров. Самым молодым образцам, найденным в содержимом желудка и шерсти останков шерстистого мамонта, было 27 000 лет.

То, что вирусы, инфицирующие амебу, все еще заразны спустя столько времени, свидетельствует о потенциально большей проблеме. Он опасается, что люди рассматривают его исследования как научный интерес и не воспринимают перспективу возвращения древних вирусов к жизни как серьезную угрозу здоровью.

"Мы рассматриваем эти вирусы, заражающие амеб, как суррогаты всех других возможных вирусов, которые могут быть в вечной мерзлоте. Мы видим следы многих, многих, многих других вирусов. Поэтому мы знаем, что они там.

Мы не знаем наверняка, живы ли они еще. Но мы считаем, что если вирусы амебы все еще живы, нет причин, почему другие вирусы еще не будут живы и способны инфицировать своих хозяев", - говорит ученый.

Прецеденты заражения человека и животных

Так, образец легких из тела женщины, эксгумированной в 1997 году из вечной мерзлоты в деревне на полуострове Сьюард на Аляске, содержал геномный материал штамма гриппа, ответственного за пандемию 1918 года.

В 2012 году ученые подтвердили, что 300-летние мумифицированные останки женщины, захороненной в Сибири, содержат генетические сигнатуры вируса, вызывающего оспу.

Вспышка сибирской язвы в Сибири, поразившая десятки человек и более 2000 северных оленей в период с июля по август 2016 года, также была связана с глубоким оттаиванием вечной мерзлоты во время чрезвычайно жаркого лета, что позволило старым спорам Bacillus anthracis снова выйти на поверхность из старых могильников.

"Если в вечной мерзлоте есть вирус, с которым мы не контактировали тысячи лет, возможно наша иммунная защита недостаточна", - добавляет Биргитта Эвенгорд, ученая из Швеции.