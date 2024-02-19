Названы продукты, которые помогают быстро заснуть

Многие украинцы жалуются на проблемы с засыпанием и плохой сон. Продукты питания могут помочь в том, чтобы быстро закрыть глаза.

Что именно нужно есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение sviy.doc в Instagram.

Еда, которая поможет уснуть

Да, среди продуктов, которые помогут вам заснуть есть:

Бананы

Теплое молоко

Вишни

Киви

Мед

Омега-3

Разберем на примере некоторые из этих продуктов.

Бананы содержат значительные количества калия и магния, способствующие расслаблению мышц. Также они являются источником триптофана – аминокислоты, разлагающейся на серотонин и мелатонин, оба из которых играют важную роль в регулировании сна.

Мед не только способствует укреплению здоровья, но также оказывает положительное влияние на кожу и волосы, выступая естественным союзником нашей красоты. Заверенным способом релаксации после напряженного рабочего дня является чашка чая или теплого молока с добавлением чайной ложки меда. В этом продукте содержатся ингредиенты, способствующие успокоению ума.

Лосось содержит большое количество витамина В6, который необходим для производства мелатонина. Запеченный лосось является отличным вариантом для ужина, поскольку это блюдо способствует быстрому засыпанию. Незаменимые жирные кислоты Омега-3, также содержащиеся в лососе, могут помочь предотвратить различные проблемы с глазами, в частности возрастной дегенерации желтого пятна и ретинопатии.