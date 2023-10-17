Ученые назвали два антисептика, которые делают бактерии сильнее: мы их тоже используем

Лабораторное исследование команды из Австралийского Университета Маккуори выяснило, что некоторые обычные антисептики не убивают бактерии, а наоборот, делают их еще сильнее. Во время воздействия антисептиков смертельные бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам и начинают быстрее размножаться.

Что известно об этом исследовании и какие антисептики действительно вредны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты, опубликованные в журнале Nature Microbiology.

В рамках этого исследования ученые проверили влияние 10 моющих средств, обычно используемых в больницах и в домашних хозяйствах. Все средства проверяли на бактерии Acinetobacter baumannii (Акинетобактерия Баумана). Она известна своей множественной врачебной стойкостью и влиянием на пациентов в больницах - ежегодно ею болеют тысячи людей.

Исследование показало, что низкие уровни распространенных биоцидов, например, оставляемых на поверхностях и которые трудно удалить из окружающей среды, могут подтолкнуть бактерию на развитие толерантности к антибиотикам.

В случае с Acinetobacter baumannii - бактерия становится устойчивой к антибиотикам, что влияет на внутреннюю часть бактериальных клеток, не позволяя им создавать новую ДНК или белки.

Биоциды, к которым относятся дезинфицирующие средства и антисептики - это химические вещества, широко используемые в домашнем хозяйстве, больницах и на производстве для уничтожения бактерий.

Ученые внесли при исследовании мутации в геном этой бактерии, чтобы определить, какие гены помогут выжить бактериям при обработке 10 видами биоцидов.

Они подвергали мутантные бактерии воздействию различных чистящих средств и идентифицировали несколько генов выживания. Некоторые кодируют белки в стенке, окружающей бактериальные клетки, а некоторые - белки внутри клеток, включая участвующие в метаболизме.

Но оказалось, что биоциды убивают бактерии, нарушая электрическую активность их клеточных мембран и препятствуя способности клеток производить топливо. Но если концентрация биоцида будет невысокой, то это не убьет бактерии, а наоборот - сделает их более устойчивыми.

И только у 7 из протестированных 10 биоцидов низких концентраций было достаточно, чтобы нарушить активность мембран и при этом не убить бактерию. Из-за такого низкого уровня воздействия антибиотики, направленных на внутреннюю часть клеток, не могли так легко проникать в бактерию.

Двумя особо опасными биоцидами оказались хлоргексидин и бензалконий хлорид. Именно после обработки этими средствами патогены не только выжили, но стали супербактериями.