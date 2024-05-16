Ученые бьют тревогу из-за мощной геомагнитной бури, накрывшей Землю: к чему готовиться украинцам

Мощная геомагнитная буря, обрушившаяся недавно на Землю, уже привела к сбоям в работе радио и GPS. Ученые отмечают - она также может вызвать волну ураганов и штормов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую теорию выдвинули исследователи, на чем она базируется, а также угрожают ли последствия магнитной бури украинцам.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Daily Mail, Meteoagent, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Согласно результатам проведенного недавно исследования, обрушившийся на Землю солнечный шторм может стать причиной ураганов и штормов.
В рамках своей работы команда ученых использовала модель, которая:
Единственной общей чертой этих периодов стала сверхсильная солнечная активность.
Теория ученых состоит в том, что когда солнце чрезмерно активно, оно "посылает" на Землю больше энергии, которая нагревает океаны и становится "горючим" для тропических штормов.
Именно сейчас США находятся в разгаре так называемого "сезона ураганов", однако, учитывая солнечную активность, он может стать рекордным.
Активное солнечное пятно в мае 2024 года (скриншот: youtube.com/@noaanationalweatherservice)
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) также сообщало, что "геомагнитные бури могут повлиять на инфраструктуру на околоземной орбите и поверхности Земли".
По словам экспертов, такая солнечная активность может оказывать существенное влияние на связь, электросети, навигацию, радио и спутниковые "операции".
Профессор Янг Ванг из Университета штата Флорида уточнила, что предсказать влияние Солнца на земную поверхность не всегда просто. Поэтому окончательно утверждать, что геомагнитная буря увеличит количество тропических циклонов в этом году, не стоит.
Она добавила, что "роль солнечной активности в модулировании активности тропических циклонов является сложной".
"По мере того как океаны нагреваются, у них больше энергии, доступной для превращения в ветер тропического циклона, таким образом создаются более благоприятные условия для развития более сильных штормов", - пояснила она.
Ученые отмечают, что солнечная активность может быть "важной движущей силой изменчивости климата и активности тропического циклона из-за своего влияния на атмосферную циркуляцию, океанские течения и температуру поверхности моря".
Влияние Солнца на Землю (инфографика: meteoagent.com)
Учитывая то, что Украина расположена относительно далеко от океана, тропические циклоны или сверхмощные ураганы ей вряд ли угрожают.
В то же время ряд проведенных учеными исследований указывают на вероятную взаимосвязь между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека.
Речь идет о том, что сверхмощная солнечная энергия может оказывать негативное влияние на настроение и самочувствие человека.
Некоторые отмечают, что во время магнитных бурь может ухудшаться здоровье - появляться головные боли, проблемы с сердцем, нарушение сна и слабость.
Напомним, ранее мы рассказывали, что планету накрыла мощная магнитная буря наивысшего красного уровня.
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