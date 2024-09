Убили Майкла Джексона? Фаны обвиняют P. Diddy, Бейонсе и Jay-Z в смерти короля поп-музыки

История началась с того, что бывшая девушка P. Diddy обвинила его в физическом насилии и участии в торговле людьми. Рэпер часто организовывал роскошные вечеринки, на которых собирались многочисленные звезды шоу-бизнеса. По слухам, именно на этих мероприятиях он занимался нелегальными операциями, связанными с трафикингом.

Сегодня многие знаменитости открыто выступили против Шона Комбса (настоящее имя артиста), обвиняя его в еще более тяжких преступлениях, таких как убийства. Среди его вероятных «сообщников» упоминаются Бейонсе и Джей Зи, которые были его близкими друзьями и часто присутствовали на его вечеринках.

Ходят слухи, что они делали все возможное, чтобы оставаться на вершине музыкальных чартов и побеждать во всех номинациях.

В интернете распространилась жуткая теория о том, что это трио якобы организовывало убийства известных музыкантов, чтобы устранить конкурентов. Среди их вероятных жертв упоминаются Алия, Left Eye, и, что самое важное, Майкл Джексон.

Некоторые исполнители даже намекали в своих песнях, что эти артисты могли погибнуть не по естественным причинам.

О какой песне идет речь

Сейчас в сети набирает популярность трек Джей Коула "She Knows", ставший причиной появления теории об убийствах. В своей песне он упоминает трех покойных артистов, а затем повторяет строки "she knows", которые воспринимаются двояко.

С одной стороны, это переводится как "она знает", но с другой - фраза напоминает девичью фамилию Бейонсе, Knowles. Поклонники убеждены, что таким образом рэпер намекает на возможную причастность Бейонсе к смерти своих коллег.

Что известно о громком скандале Голливуда

В прошлый понедельник, 16 сентября, рэпер P. Diddy был арестован по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и вымогательства.

Согласно информации из The Washington Post, в обвинительном заключении утверждается, что он использовал свой образ жизни и бизнес-империю для создания крупной преступной сети. В этой деятельности участвовали его личные помощники и сотрудники.

Сообщники помогали своему начальнику оскорблять, угрожать и принуждать женщин и других людей "удовлетворять его сексуальные желания, защищать его репутацию и скрывать его действия".

Комбс и его сообщники обвиняются в совершении и сокрытии ряда преступлений, включая торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, распространение наркотиков и похищение людей. Большинство этих предполагаемых преступлений происходило на нелегальных секс-вечеринках.

Согласно обвинительному заключению, его сообщники якобы занимались бронированием гостиничных номеров, нанимали секс-работников мужского пола и распространяли наркотики, такие как кокаин, метамфетамин и оксикодон, чтобы принуждать участников вечеринок к сексу.